Le personnage d’Idris Elba The Suicide Squad: ce qu’il faut savoir sur Bloodsport des bandes dessinées

Le deuxième Bloodsport était un raciste fanatique

Un certain nombre de personnes ont en fait pris le pseudonyme de Bloodsport, y compris une femme officiellement identifiée comme Demolitia au milieu des années 1990 et un homme anonyme, uniquement connu sous le nom de «Bloodsport III», à partir de 2006. Pourtant, le plus célèbre des successeurs de Robert DuBois était Alexander Trent qui, ironiquement, était un fervent suprémaciste blanc et un adepte dévoué de la Fraternité aryenne. En fait, il est en partie le résultat d’expériences que sa mère a autorisé à faire sur elle pendant sa grossesse afin de reproduire un spécimen blanc supérieur.

L’aspect le plus essentiel qui liait Alexander Trent au surnom de Bloodsport était le dispositif de téléportation d’arme de Lex Luthor, qu’il avait greffé chirurgicalement sur sa poitrine. Cependant, Trent croiserait la route de Robert DuBois tout en passant du temps dans la même prison où ils ont tous deux été forcés de se battre dans un match de boxe avec Superman servant d’arbitre. À la réflexion, je préférerais peut-être voir ce film comme une suite de The Suicide Squad un jour.