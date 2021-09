Le personnage final de Super Smash Bros. Ultimate sera dévoilé le 5 octobre

in

L’une des nombreuses annonces de Nintendo lors de l’énorme Direct d’hier soir concernait Super Smash Bros. Ultimate. Bien que ce ne soit pas tout à fait ce à quoi les fans s’attendaient, la nouvelle devrait quand même faire plaisir à beaucoup de gens.

Nous n’avons malheureusement pas eu de bande-annonce pour le dernier personnage à rejoindre la liste du jeu, mais Nintendo a annoncé qu’il serait révélé le 5 octobre. Masahiro Sakurai sera de retour pour animer la dernière vitrine “Battling with…”.

Comme toujours, vous pouvez vous attendre à ce que Sakurai montre comment le combattant joue et discute des objectifs de l’équipe lors de sa conception / de ce que le nouveau combattant apporte à la table. Nous verrons également les clients Mii du combattant et, bien sûr, la date de sortie. Le spectacle démarre à 7h PT, 10h HE, 15h Royaume-Uni au jour.

Le nouveau personnage sera la sixième version du deuxième Fighter Pass du jeu et la 82e au total. C’est tout pour Super Smash Bros. Ultimate, mettant fin à des années de personnages DLC – certainement une pour les livres d’histoire.

Vous pouvez regarder l’émission sur la chaîne YouTube de Nintendo.