Le personnage le plus fort de Genshin Impact, Hu Tao, reviendra

Illustration : miHoYo

Les personnages à éléments pyrotechniques de Genshin Impact sont connus pour être des revendeurs de dégâts importants, mais Hu Tao est une anomalie parmi eux. C’est une trafiquante de dégâts idéale pour ceux qui ne se soucient pas de son style de jeu risqué. Plus important encore, elle n’est disponible que via les tirages gacha pendant une période de temps très limitée, appelées « bannières » dans le jeu. Hu Tao est parti depuis un certain temps depuis sa sortie initiale, et bien que les développeurs aient confirmé qu’elle reviendrait pour la mise à jour 2.2, ce n’est que récemment que les fuites ont détaillé à quoi cela ressemblera exactement en action. Et ce que les fans lisent à propos de Hu Tao en ce moment enthousiasme tout le monde.

Le leaker au cœur de tout cela semble digne de confiance, car ils ont précédemment divulgué l’intégralité de la carte de l’île de Tsurumi plusieurs semaines avant la mise à jour. Ce même leaker avec une feuille de route éprouvée dit que Hu Tao fera partie d’une bannière avec un autre personnage nommé Thoma. À son retour, affirme le leaker, ce sera aux côtés d’autres personnages jouables tels que Sayu et Diona. Le leaker réclame également le retour de l’arme d’hast convoitée Staff of Homa ou de l’arc Elegy for the End.

Ce qui nous amène à jeudi matin, lorsque les détails de son retour ont fait parler Hu Tao sur Twitter. Le battage médiatique a du sens. Mis à part son apparence goth mignonne et sa personnalité excentrique, elle est actuellement le personnage le plus dommageable de Genshin Impact. Les YouTubers ont montré que ses coups critiques peuvent potentiellement dépasser le seuil du million de dégâts (à titre de comparaison: mon Xiao partiellement construit en inflige environ 20 000). Même pour les joueurs qui n’ont pas ses constellations (capacités spéciales acquises en tirant plusieurs copies d’un personnage via gacha), Hu Tao a acquis sa réputation de tueuse de boss à cible unique.

Bien que Diluc, un autre DPS Pyro dans le créneau de Hu Tao, inflige beaucoup de dégâts de base, Hu Tao elle-même compense avec un style de jeu à haut risque et à haute récompense. Lorsqu’elle utilise sa compétence, elle gagne un énorme bonus d’attaque qui réduit la quantité de santé qu’elle a perdue. Ses dégâts élémentaires bénéficient également d’un boost passif lorsqu’elle est à moitié en santé ou moins.

Et ses compétences sont parfaitement complétées par l’arme d’hast qui l’accompagne, Staff of Homa, que le dataminer a confirmé qu’elle figurerait dans la bannière des armes en même temps. Il augmente l’attaque en fonction de conditions de santé faibles. L’amélioration de la santé passive du personnel en fait également la meilleure arme pour les principaux Zhongli qui souhaitent spammer son attaque de météores.

L’arc Elegy for the End, quant à lui, est connu pour être une excellente arme pour Ganyu, Venti et Fischl en raison de sa puissance de réaction élémentaire. Bien qu’honnêtement, la seule raison pour laquelle vous voudriez Elegy est si vous n’avez pas déjà Skyward Harp, une autre arme à l’arc cinq étoiles qui n’est disponible qu’en tirant le gacha.

Plus pragmatiquement, les personnages 4 étoiles sur la bannière seront beaucoup plus faciles à obtenir. Thoma est le nouveau venu pour « Moments of Bloom », et le programme spécial a confirmé qu’il est un personnage de bouclier. Cela signifie que ses compétences de soutien s’adapteront à sa santé maximale, faisant de lui un autre candidat potentiel pour ceux qui parviennent à obtenir le bâton de Homa. Sayu et Diona renvoient des personnages à cette bannière, et les deux ont des capacités de soutien décentes qui peuvent valoir la peine en fonction de la composition habituelle de votre équipe élémentaire.

Je vais probablement sauter cette bannière parce que je suis un principal géo-élément averse au risque, mais la semaine prochaine sera un régal pour les joueurs de Pyro. « Moment of Bloom » devrait se dérouler après la fin de « Adieu de Snezhnaya » dans cinq jours.