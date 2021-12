Le personnage « Ne cherchez pas » de Mark Rylance comparé à Musk, Zuck & Cook

Marc RylanceLe tour de « Don’t Look Up » en tant que PDG de la technologie dérangé est une fouille claire des principaux visionnaires milliardaires de notre pays – mais la question … à qui s’adresse-t-il réellement ???

Vous avez probablement entendu parler de ce nouveau film Netflix – mais ce que vous ne saviez peut-être pas … La représentation de Rylance en tant que chef d’une entreprise révolutionnaire est comparée à des gars comme Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook et d’autres qui repoussent les limites de l’information.

Une chose sur laquelle Internet ne semble pas être d’accord … sur lequel de ces milliardaires est la véritable inspiration de Peter Isherwell de Rylance, qui finit par contribuer à ce que tout le monde sur Terre (à l’exception de quelques-uns) soit tué par une comète entrante. Désolé, alerte spoiler !

Pour ceux qui l’ont vu, vous savez qu’Isherwell dirige une entreprise appelée BASH, qui semble être un spin-off d’Apple — à la Cook/Travaux – mais il est bien plus avancé, en ce sens qu’il lit chacune de vos pensées et humeurs, et prédit comment vous mourrez… le tout basé sur les données qu’il collecte sur ses utilisateurs. Isherwell, assez drôle, dirige également une sorte d’unité spatiale… similaire à Musk.

En fin de compte, le plan d’Isherwell de faire exploser la comète entrante et de collecter les précieux minéraux qui s’y trouvent se retourne complètement contre lui… Meryl Streep (le Président) et le reste des citoyens du monde égarés. Il l’éloigne de la Terre, avant qu’elle n’explose, dans sa propre fusée, et tente de coloniser une nouvelle planète dans la galaxie lointaine (qui se retourne également de manière hilarante).

Le fait est que … le mec semble être un amalgame de tous ces gars en un – bien que la plupart des gens semblent penser qu’il ressemble le plus à la personne de l’année de Time pour 2021.

tfw, il est en fait difficile de faire la différence entre la vraie vie et l’art satirique pic.twitter.com/YDdG9X1m8C – David Sirota (@davidsirota) 13 décembre 2021 @davidsirota

On dirait que Rylance lui-même voit également un petit Elon dans son personnage … bien qu’il s’empresse de souligner qu’Isherwell n’est pas nécessairement un sosie pour l’un des milliardaires de la technologie, bien qu’il soit certainement une version ridicule de juste sur chacun d’eux.

Comme il explique, les actions d’Isherwell reposent sur l’idée que tous les problèmes de notre monde peuvent être résolus avec la technologie – un témoignage de notre époque et de la direction vers laquelle nous nous dirigeons.

Sur qui Peter Isherwell est-il vraiment basé ???

Avec tout cela dit … nous devons demander (pour ceux qui sont déjà à l’écoute), à ​​qui Peter Isherwell ressemble-t-il le plus en ce qui concerne les génies diaboliques potentiels ???