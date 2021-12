Le personnage principal est arrêté dans la finale de la saison

Les spoilers de la saison 4 de Cobra Kai à venir. L’un des personnages principaux de Cobra Kai va en prison, et non ce n’est pas Johnny Lawrence (William Zabka). Dans la finale de la saison 4, nous voyons John Kreese (Martin Kove) et Terry Silver (Thomas Ian Griffith) célébrer après que le dojo Cobra Kai a remporté le tournoi de karaté All Valley. Mais alors qu’ils faisaient la fête, la police arrive et arrête Kreese. Silver a dit à Kreese qu’il était sa faiblesse, et nous découvrons que Silver l’a piégé.

À la fin de l’épisode 8, Silver est vu en train de battre Stingray (Paul Walter Hauser) si violemment qu’il est emmené à l’hôpital. Et dans la finale, nous découvrons que Silver a dit à Stingray de dire à la police que c’était Kresse qui l’avait battu afin qu’il puisse à nouveau rejoindre Cobra Kai. On ne sait pas combien de temps Kresse sera en prison, mais cette décision ouvre la voie à Silver pour reprendre Cobra Kai a plusieurs dojos dans la vallée.

La chose intéressante est que Silver ne voulait pas rejoindre Kreese et Cobra Kai lorsqu’il le lui a demandé lors de la première de la saison. Mais alors que Kreese le pressait, Silver a de nouveau eu des démangeaisons et est devenu le méchant qu’il était dans The Karate Kid Part III. Silver a fait tout ce qu’il pouvait pour amener Cobra Kai au sommet, y compris en poignardant son meilleur ami dans le dos. Et avec la saison 5 en route, il semble que Silver sera le principal antagoniste alors que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) cherchent à l’abattre.

« Eh bien, cela a cliqué sur beaucoup de cases pour moi », a déclaré Griffith à PopCulture plus tôt ce mois-ci lorsqu’on lui a demandé de reprendre son rôle de Silver. « Tout d’abord, pour revenir au jeu d’acteur, j’ai travaillé comme écrivain pendant si longtemps, juste revenir en arrière et voir ce personnage boucler la boucle a été, encore une fois, très épanouissant. Et Karate Kid III, ce personnage a été le premier personnage que j’ai jamais fait.

« John Avildsen a tenté sa chance avec un acteur new-yorkais inconnu, puis a créé ce méchant archétypal exagéré dans ce film, et pour pouvoir aborder, eh bien, qu’a-t-il fait au cours des 30 dernières années ? C’était donc juste un voyage vraiment amusant pour moi, juste pour me lancer. Et sachant que je suis entouré de ces gars qui ont un monde et une vision si spécifiques pour ce gars et toute une histoire tracée. pour lui, c’était comme, wow, c’est un cadeau. »