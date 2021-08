Le personnage solo d’Emilia Clarke attirera encore plus d’attention dans l’univers Star Wars

L’événement crossover Star Wars de Marvel Comics War of the Bounty Hunters a été lancé en juin, et à la fin du deuxième numéro de l’événement principal, Qi’ra a été dévoilé comme un acteur majeur de cette histoire. Après la fin de la guerre des chasseurs de primes en octobre, et le mois suivant, Qi’ra occupera le devant de la scène pour sa propre série limitée. Les cinq numéros de Crimson Reign sont écrits par Charles Soule et illustrés par Steve Cummings, et ils “refaçonneront l’histoire de la galaxie Star Wars pendant l’ère de la rébellion”.