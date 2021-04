Le personnage Thor 4 de Russell Crowe signifie-t-il qu’un héros majeur de Marvel est en route?

Tout cela étant dit, il est difficile d’imaginer que l’apparition de Zeus dans Thor: Love and Thunder est une affaire unique. Il est assez facile de l’imaginer réapparaître dans le MCU, que ce soit dans un hypothétique Thor 5 ou un autre projet cosmique de MCU. Pourquoi se donner la peine de présenter un dieu grec si vous ne prévoyez pas d’explorer davantage ce mythe? Plus important encore, si vous faites entrer Zeus, vous pourriez aussi bien présenter son puissant fils, car Hercules est un joueur beaucoup plus connu dans l’univers Marvel. Avant que le personnage de Russell Crowe, Love and Thunder, ne soit identifié, j’aurais dit que les chances d’Hercule d’apparaître dans le MCU n’étaient pas terriblement fortes, mais maintenant que Zeus est sur la table, je suis convaincu que nous verrons finalement Hercules dans ce la franchise.