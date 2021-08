Le personnel d’Activision Blizzard forme une coalition et critique le cabinet d’avocats antisyndical embauché par l’entreprise

Par Sherif Saed

Les travailleurs d’Activision Blizzard se sont réunis sous une nouvelle bannière.

Alliance des travailleurs de l’ABK est une nouvelle coalition établie par des employés d’Activision, de Blizzard et des différents studios de King. Le premier acte du groupe a été de publier une lettre en réponse à la déclaration du PDG Bobby Kotick au sujet du procès de l’État de Californie à son encontre.

En particulier, la lettre appelait WilmerHale, le cabinet d’avocats engagé par Kotick pour examiner les politiques et procédures de l’entreprise sur l’inclusion et le respect sur le lieu de travail. Ce que la déclaration de Kotick n’a pas mentionné, c’est que WilmerHale a la réputation de briser les syndicats et que leurs services sont souvent utilisés par les plus grandes entreprises pour réprimer les appels à la négociation collective entre les travailleurs.

WilmerHale a récemment été embauché par Amazon pour fournir des services similaires, et c’est généralement l’une des spécialités du cabinet d’avocats, comme il l’annonce sur son site Web.

La lettre, obtenue par IGN, représente les travailleurs d’Activision, Beenox, Blizzard Entertainment, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Sledgehammer Games, Raven Software et Vicarious Visions.

Semblable aux déclarations des employés qui ont organisé des débrayages à l’échelle de l’entreprise, la lettre dénonce également la réticence de Kotick à s’engager dans un changement réel ou à répondre directement à leurs demandes de manière significative. La direction d’Activision Blizzard a vu la lettre, selon IGN.

Vous pouvez lire la lettre complète sur le lien IGN en haut et suivre ABK Workers Alliance sur Twitter pour les mises à jour.

