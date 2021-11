Le personnel d’Activision Blizzard veut que Bobby Kotick disparaisse, débrayage sur scène

Photo : Scott Olson (.)

Les médias sociaux sont enflammés d’exigences selon lesquelles Bobby Kotick, directeur général de l’industrie du jeu vidéo, démissionne de son poste de PDG d’Activision Blizzard à la suite d’un reportage du Wall Street Journal sur son propre traitement terrible des femmes. Les employés d’Activision Blizzard eux-mêmes mènent la charge, qui prévoient un autre débrayage aujourd’hui en réponse aux révélations du rapport.

« Nous ne serons pas réduits au silence tant que Bobby Kotick n’aura pas été remplacé en tant que PDG et continuerons de maintenir notre demande initiale d’examen par un tiers par une source choisie par les employés », ABK Workers Alliance, un groupe de défense des droits composé d’employés actuels d’Activision Blizzard, annoncé sur Twitter. «Nous organisons un débrayage aujourd’hui. Nous vous invitons à nous rejoindre.

Mise à jour 16/11/2021 15h57 HE : Une source a déclaré à Kotaku que plus de 100 employés se sont rassemblés devant le siège de Blizzard à Irvine, en Californie, pour exiger la démission de Bobby Kotick.

Le hashtag #firebobbykotick prend également de l’ampleur après avoir été créé plus tôt cette année en réponse aux autres problèmes juridiques liés aux abus sexuels d’Activision Blizzard. Beaucoup pensent que cela devrait être la goutte d’eau pour les actionnaires, dont certains pensent déjà que Kotick gagne trop d’argent comme ça.

Selon le Wall Street Journal, Kotick a non seulement ignoré et minimisé le harcèlement de longue date contre les employées d’Activision Blizzard, mais a également participé activement à la culture du «frat boy» qui a conduit l’État de Californie à intenter une action en justice contre l’entreprise plus tôt cette année. .

Kotick aurait harcelé une assistante en 2006, lui envoyant un message vocal menaçant dans lequel il menaçait de la tuer. L’affaire a été réglée à l’amiable, et un représentant d’Activision Blizzard a déclaré au Wall Street Journal que Kotick « s’est rapidement excusé il y a 16 ans pour la messagerie vocale manifestement hyperbolique et inappropriée » et « regrette profondément l’exagération et le ton de sa messagerie vocale à ce jour. . «

En 2007, Kotick a été accusé d’avoir licencié une hôtesse de l’air sur son jet privé après qu’elle lui ait dit que le pilote dudit jet l’avait harcelée sexuellement. Kotick aurait dit à l’hôtesse de l’air et à ses avocats : « Je vais vous détruire », une allégation que Kotick a démentie par l’intermédiaire d’un porte-parole. Il a finalement réglé à l’amiable en 2008, cette fois à hauteur de 200 000 $.

Kotick a, plus récemment, subi une baisse de salaire en réponse au procès de l’État de Californie contre Activision Blizzard et aux nouvelles de l’atmosphère toxique de l’entreprise envers les femmes.

« Je souhaite vraiment qu’aucun employé n’ait eu une expérience au travail qui a entraîné des blessures, de l’humiliation ou pire – et à ceux qui ont été touchés, je m’excuse sincèrement », a écrit Kotick dans une déclaration publique à l’époque. « Vous avez mon engagement à faire tout notre possible pour honorer nos valeurs et créer le lieu de travail que chaque membre de cette équipe mérite. »