Le personnel d’Astroworld a soigné 11 personnes pour un arrêt cardiaque, selon une société médicale

Le PDG de ParaDocs, la société médicale embauchée par les organisateurs d’Astroworld, parle du concert chaotique pour « mettre les pendules à l’heure » sur les efforts déployés par son équipe de plus de 70 personnes pour aider à sauver des vies cette nuit-là.

Alex Pollak a déclaré aux journalistes que son personnel avait soigné 11 personnes souffrant d’arrêts cardiaques à la suite de l’afflux de foule lors de l’événement qui a fait des centaines de blessés, rapporte CNN.

Une vue générale de l’extérieur du festival Astroworld annulé à NRG Park le 7 novembre 2021 à Houston, Texas. (Photo par Alex Bierens de Haan/.)



« C’est quelque chose dont je vais faire des cauchemars pour le reste de ma vie », a déclaré Pollak lundi. « L’équipe est extrêmement brisée à ce sujet. Voir autant de jeunes subir la RCR en même temps, c’est quelque chose que personne ne devrait subir. Même si nous sommes des professionnels de la santé, nous devrions nous en servir. Vous ne pouvez pas vous habituer à quelque chose comme ça.

Quelque 300 personnes ont été soignées sur le site du festival et 13 ont été hospitalisées. les GRIO Biba Adams avait précédemment rapporté que huit personnes étaient mortes dans la nuit du festival, qui s’est tenue le 5 novembre à Houston à NRG Park, et plus de 300 ont été blessées. Depuis, le nombre de morts est passé à neuf. Les victimes sont âgées de 9 à 27 ans. TMZ affirme que NRG Park avait une police d’assurance de 26 millions de dollars sur l’événement.

Un garçon de 9 ans blessé au festival Astroworld est décédé. Ezra Blount est la 10e et la plus jeune victime. Il était dans un coma artificiel après avoir été piétiné lors de l’afflux de foule, selon sa famille. Au moins 140 poursuites ont été déposées contre Travis Scott et d’autres organisateurs de festivals. pic.twitter.com/9OtkKjVMV3 – AJ+ (@ajplus) 15 novembre 2021

Un rapport de TMZ note que le rappeur « Sicko Mode » a quitté le festival et s’est rendu chez Dave & Buster pour une after une fois qu’il a cru que l’événement était terminé. Le rapport affirme que Scott ignorait toujours qu’il y avait eu des morts lors de son concert.

Les enquêteurs de la police et des pompiers de Houston ont déclaré qu’ils examinaient la vidéo de surveillance fournie par le promoteur de concerts Live Nation, ainsi que des dizaines de clips de personnes présentes à l’émission largement partagés sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs ont également prévu de s’entretenir avec des représentants de Live Nation, Scott et des spectateurs. Scott et les organisateurs de l’événement font maintenant l’objet d’une enquête criminelle.

« Mon bébé n’est pas revenu. Ce sont les propos de la maman de Bharti Shahani, qui a été la 9e victime de la bousculade du festival Astroworld. Bharti était un étudiant de 22 ans et devait obtenir son diplôme au printemps. pic.twitter.com/bJvOqw3LAw – AJ+ (@ajplus) 16 novembre 2021

Pollak a déclaré que ParaDocs n’avait pas le pouvoir d’arrêter le concert, mais admet que l’une des nombreuses choses qui ont mal tourné cette nuit-là était l’incapacité de son équipe à communiquer efficacement avec la police et les pompiers. Pollak a déclaré que le personnel de ParaDocs utilisait des radios fournies par les organisateurs de l’événement.

Pollak, qui travaillait sur le concert, pense que si le concert avait été brutalement interrompu, cela aurait pu provoquer des émeutes.

Il a également déclaré que plusieurs participants « pensaient que c’était une blague » lorsque les médecins ont pratiqué la RCR à l’arrière de chariots. « Nous n’avons jamais imaginé [in] nos vies pour faire face à une situation comme celle-là. C’était absolument horrible », a déclaré Pollak.

« Il n’y avait aucune étiquette de foule », a déclaré Remington Richardson, un technicien médical d’urgence engagé par ParaDocs. « Ils s’en fichaient de tout le monde autour d’eux.

Richardson a raconté les tentatives de sauver des vies au festival de musique dans une série de vidéos TikTok, comme l’a rapporté CNN.

« Être dans cette foule est littéralement une menace pour la vie », a déclaré Richardson dans des vidéos publiées en ligne la semaine dernière.

Selon le rapport, il décrit la navigation dans la foule avec des gens qui l’attrapent et demandent de l’aide, mais il « a dû leur dire à tous: » Je vais essayer de revenir pour vous, mais les gens sont littéralement morts en ce moment dont j’ai besoin aller aider.

Astroworld a été fondée en 2018. Au cours du festival 2019, trois fans ont été blessés lors d’un événement similaire. Le spectacle a été suspendu pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, et ce mois-ci a marqué le retour de ce qui devait être un événement annuel dans la ville natale de Scott.

Travis Scott et Live Nation font face à plus de 100 poursuites liées à la tragédie d’Astroworld de cette année.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !