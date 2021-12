Le personnel de Boris Johnson a filmé JOKING à propos de la fête de Noël de Downing Street dans un clip divulgué | Royaume-Uni | Nouvelles

On entend des hauts responsables du personnel rire et faire référence au « fromage et au vin » tandis que la porte-parole du Premier ministre de l’époque, Allegra Stratton, remarque qu’il n’y avait « absolument aucune distanciation sociale ». L’enregistrement provient d’une répétition du 22 décembre pour les briefings télévisés quotidiens proposés par Downing Street, auxquels Mme Stratton devait faire face avant d’être supprimés plus tard.

Le personnel de la salle de presse de Downing Street pose des questions fictives à Mme Stratton pour l’aider à se préparer.

Lors de la répétition, on peut entendre le conseiller spécial de M. Johnson, Ed Oldfield, demander à Mme Stratton si elle reconnaît des informations sur Twitter concernant une fête de Noël à laquelle elle répond : « Je suis rentrée chez moi », avant de rire.

Mme Stratton semble à court de mots, regardant autour de la pièce avant de répondre : « Quelle est la réponse ? »

On lui demande alors : « Le Premier ministre accepterait-il d’organiser une fête de Noël ?

Un employé de Downing Street a ensuite déclaré dans le but d’aider: « Ce n’était pas une fête, c’était du fromage et du vin ».

Dans le clip de 40 secondes, Mme Stratton prévient ensuite que la répétition est en cours d’enregistrement avant de répondre : « Cette fête fictive était une réunion d’affaires ».

A quoi elle ajoute en riant, « [A]et il n’était pas distancié socialement ».

Le clip divulgué intervient après que le Premier ministre et les hauts ministres ont passé la semaine dernière à nier que les règles n’avaient pas été enfreintes le 18 décembre 2020, alors qu’il est allégué qu’une fête de Noël a eu lieu à Downing Street.

À l’époque, Londres était soumise à des restrictions de niveau 3, ce qui signifiait que les événements sociaux, y compris les fêtes, étaient interdits.

La loi stipulait que « personne ne peut participer à un rassemblement dans la zone de niveau 3 qui se compose de deux personnes ou plus et qui se déroule dans un espace intérieur ».

Dans ses propres directives, le gouvernement a clairement indiqué que les gens ne devaient pas avoir de déjeuner ou de fête de Noël au travail lorsqu’il s’agit d’une activité principalement sociale.

La police recherchait également des personnes qui bafouaient les règles à ce moment-là également.

Tristan Kirk, journaliste à l’Evening Standard, a tweeté qu’il y avait eu plus de 2 000 poursuites à Londres depuis septembre avec plus de 1,2 million de livres sterling d’amendes infligées pour des rassemblements illégaux, des boissons après les heures de travail et plus encore.

La police métropolitaine de Londres a mis fin à un mariage auquel « près de 40 personnes » ont assisté à Ilford le 17 décembre, un jour avant la prétendue fête à Downing Street.

Le lendemain de la prétendue fête de Downing Street, les restrictions dans une grande partie de l’Angleterre ont été resserrées, des millions de personnes voyant Noël complètement annulé.

Interrogé sur l’événement présumé aujourd’hui, M. Johnson n’a pas nié qu’une fête avait eu lieu lorsqu’on lui a demandé, mais a déclaré qu’il était convaincu que les directives étaient suivies à tout moment.

Une porte-parole de Downing Street a déclaré: « Il n’y a pas eu de fête de Noël. Les règles de Covid ont été respectées à tout moment. »

Le reportage complet du rédacteur en chef britannique d’ITV News, Paul Brand, sera diffusé ce soir dans le cadre des bulletins ITV Evening News et ITV News at Ten.