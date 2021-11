« Le personnel de BSF touche les femmes qui traversent les frontières de manière inappropriée »: le leader du TMC, Udayan Guha, suscite la controverse

L’Assemblée du Bengale occidental a adopté aujourd’hui une résolution contre la décision du Centre d’étendre la juridiction de BSF. (Photo : Udayan Guha/Twitter)

Le député de TMC Udayan Guha a créé aujourd’hui une controverse après avoir allégué que le personnel de la BSF gardant la frontière touchait des femmes de manière inappropriée en tenue de fouille. Il a fait ces remarques à l’intérieur de l’assemblée du Bengale occidental et cela a conduit à des scènes indisciplinées à l’intérieur de la maison. Guha a fait ces remarques lors de la discussion sur une résolution contre la décision du Centre d’étendre la juridiction de BSF.

« Un enfant vivant dans une zone frontalière ne peut jamais être patriote s’il voit sa mère être touchée de manière inappropriée sous le couvert d’une fouille corporelle par la BSF », a déclaré Guha. Les députés du BJP se sont opposés à la remarque et ont demandé qu’elle soit supprimée. Le président Biman Banerjee, cependant, s’est abstenu d’effacer le commentaire de Guha.

Un officier supérieur de la BSF a déclaré à l’ANI que l’agence centrale est une force professionnelle qui a toujours accompli les tâches mandatées en respectant les règles et règlements. « BSF Mahila Praharis est celui qui fouille les femelles. Les allégations selon lesquelles le personnel de BSF aurait touché des femmes de manière inappropriée sont totalement sans fondement », a-t-il déclaré.

L’Assemblée du Bengale occidental a adopté aujourd’hui une résolution contre la décision du Centre d’étendre la juridiction de BSF. Le BJP s’est opposé à la résolution. Le Centre avait augmenté la juridiction de BSF à 50 km, contre 15 km de la frontière internationale dans l’Assam, le Pendjab et le Bengale occidental. Le BSF peut désormais entreprendre des perquisitions, des saisies et des arrestations dans un rayon de 50 km dans ces États. La semaine dernière, le Pendjab était devenu le premier État à adopter une résolution contre l’ordre du gouvernement central et le Bengale occidental est le deuxième à rejoindre la liste. L’Assam, dirigé par le BJP, avait salué cette décision.

La résolution a été proposée par le ministre des Affaires parlementaires du Bengale occidental, Partha Chatterjee, en vertu de la règle 169 des procédures de conduite des affaires de la Chambre. La résolution a été adoptée avec 112 voix pour et 63 contre.

