C’était le même jour que les restrictions de niveau 3 imposées par le gouvernement dans la capitale, obligeant les pubs à fermer et interdisant aux personnes de différents ménages de se mélanger.

Des cadres supérieurs du cabinet du ministre ont planifié la fête avec une douzaine d’entre eux.

Un porte-parole de M. Shapps a déclaré que le ministre n’avait « absolument aucune idée » du parti.

Il a déclaré: « Il n’a pas été notifié ni invité et aurait interdit un tel rassemblement immédiatement s’il avait été informé qu’il était en cours de préparation. »

Il a également souligné que le député de Welwyn Hatfield appréciait les sacrifices consentis par le public en raison de circonstances familiales.

Le porte-parole a ajouté: « Comme il n’a pas pu rendre visite à son père gravement malade à l’hôpital en raison de restrictions liées à la pandémie, il n’était que trop conscient des sacrifices consentis par le public pendant le verrouillage. »

Pendant ce temps, un porte-parole du ministère des Transports s’est excusé pour la partie « inappropriée ».

Ils ont déclaré: « Moins d’une douzaine d’employés qui travaillaient dans le bureau se sont réunis discrètement et socialement dans le grand bureau décloisonné après le travail le 16 décembre, où la nourriture et les boissons étaient consommées. Nous reconnaissons que c’était inapproprié et nous excuser pour l’erreur de jugement. »

Il a déclaré: « Les travailleurs des transports risquaient littéralement leur vie alors que Londres passait au niveau 3 tandis que le bureau privé de Grant Shapps organisait une fête.

« C’est épouvantable que la culture dans le bureau privé de Grant Shapps ait permis un comportement aussi irresponsable. »

La nouvelle intervient après que Boris Johnson a été fortement critiqué pour avoir enfreint les règles des fêtes de Noël organisées à Downing Street l’année dernière, y compris des images du Premier ministre enfreignant les règles en participant à un quiz.