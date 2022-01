Le personnel de Mike Pence cède la marchandise au comité du 6 janvier

Ryan BortMer 5 janvier 2022, 18:18·2 min de lectureDans cet article :

Mike Pence – Crédit: AP

Le bureau de Mike Pence coopère avec le comité du 6 janvier.

Axios a rapporté mercredi que « de nombreuses » personnalités autour de l’ancien vice-président ont témoigné volontairement, dont son ancien chef de cabinet, Marc Short, et son ancienne attachée de presse, Alyssa Farrah. Keith Kellogg, conseiller à la sécurité nationale de Pence qui a été cité à comparaître par le comité en novembre, a également fait une déposition.

L’une des sources d’Axios a déclaré que ni Short ni Kellogg n’auraient coopéré sans avoir obtenu au préalable le feu vert de Pence lui-même.

Short, Farrah et Kellogg ne sont pas les seuls membres du personnel à coopérer. Axios note que plusieurs niveaux du personnel de Pence qui étaient à la Maison Blanche le 6 janvier ont été «intégraux» pour aider le comité à étoffer ce qui s’est passé. « D’après les deux où j’étais, vous pouviez voir combien d’informations ils avaient déjà », a déclaré Farrah à Axios à propos de ses réunions avec le comité l’année dernière.

Le personnel de Pence pourrait fournir une mine d’informations sur ce que l’ancien président Trump était au cours des plus de trois heures entre la fin de son discours à l’Ellipse et le moment où il a finalement tweeté que ses partisans devraient se retirer. La vice-présidente du comité, Liz Cheney (R-Wyo.) a déclaré dimanche que le comité avait reçu des témoignages de première main sur le comportement de Trump lors de l’attaque du Capitole. Elle n’a pas précisé qui a fourni ces comptes, mais CNN a rapporté plus tard que Kellogg était un témoin clé.

Il n’est pas choquant que des membres du personnel de Pence coopèrent avec le comité étant donné la façon dont Trump a jeté son ancien vice-président sous le bus, lui reprochant l’incapacité de l’administration à annuler les résultats des élections. Le comité n’a pas eu autant de chance de faire coopérer le personnel de Trump, bien que l’ancienne attachée de presse de Trump, Stephanie Grisham, ait déclaré mercredi aux journalistes qu’elle « coopérait pleinement » avec le comité après l’avoir rencontré plus tôt dans la journée.

