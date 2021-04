Le personnel de Queen’s devait «se souvenir de sa place» pendant son service au Palace: «Il y a une limite» | Royal | Nouvelles

Le personnel de la reine « doit se souvenir » de sa « place », dit Dai Davies

Les plus proches de Sa Majesté tout au long de son règne historique de 69 ans sont les serviteurs et le personnel qui aident la reine à s’acquitter de ses fonctions de monarque. Au fil des années, des centaines ont été employés pour assurer le maintien du palais de Buckingham, la protection de la famille royale et la satisfaction des besoins des membres de la famille la plus célèbre du monde. Parmi eux, l’ancien majordome royal Paul Burrell, qui était à l’emploi de l’entreprise à l’âge de 18 ans seulement.

Initialement, Paul a servi comme valet de pied au palais de Buckingham, avant de devenir le valet de pied personnel de la reine, se méritant le surnom de «petit Paul».

En 1987, il rejoint la maison du prince Charles et de la princesse Diana, à Highgrove House dans le Gloucestershire.

Ici, Paul travaillerait comme majordome de la princesse de Galles jusqu’à sa mort tragique en août 1997.

Ses années à l’intérieur du palais de Buckingham et sa vie à l’extérieur lorsqu’il a quitté ses fonctions, devenant un nom et une célébrité familiers, ont été explorées dans le documentaire de Channel 5 Paul Burrell: Royal Service, Scandal & Celebrity.

Le personnel de la reine devait « se souvenir de sa place » pendant son service au palais: « Il y a une limite » (Image: GETTY / CHANNEL 5)

Nouvelles de la famille royale: Paul Burrell (Image: GETTY)

Alors qu’il était l’un des plus intimes avec la famille, le narrateur du programme a expliqué qu’il « aurait été mis au courant de sa position » au sein du palais.

Dai Davies, qui a servi la famille royale de 1994 à 1998 – en tant que chef des forces de protection des redevances de Scotland Yard, a rappelé la « frontière entre la famille royale et son personnel ».

Il a dit: «Je pense que Sa Majesté, elle a vu tant de serviteurs, de policiers, de secrétaires privés aller et venir.

«Nous tous qui travaillons avec et pour la famille royale devons nous souvenir de notre place.

JUST IN: Queen montre l’affection à Charles « qui lui a manqué pendant des années » sur des photos

Dai Davies, qui a servi la famille royale de 1994 à 1998 – en tant que chef de la protection des redevances de Scotland Yard (Image: CHANNEL 5)

« Nous sommes là pour les soutenir – nous ne sommes pas là pour être leurs meilleurs amis. »

Dans les années qui ont suivi son départ il y a 24 ans, Paul est apparu dans une gamme de programmes et de documentaires, détaillant sa vie à l’intérieur des murs du palais.

En plus de Diana, il a également servi Charles et a expliqué à quel point il était difficile de gérer sa vie lors du documentaire Amazon Prime Serving the Royals: Inside the Firm.

Il a noté que parce que Charles avait « grandi avec un style de vie si privilégié », il « n’a plus la mécanique de choisir pour lui-même ».

NE MANQUEZ PAS:

Reine « presque inconsolable » à la suite du dernier coup [ANALYSIS]

L’exposition sur le consentement de la reine montre un « abus de position absolument scandaleux » [INSIGHT]

La reine pourrait rallier la famille royale en planifiant une visite surprise du Commonwealth [LATEST]

Dai Davies, qui a servi la famille royale de 1994 à 1998 – en tant que chef de la protection des redevances de Scotland Yard (Image: CHANNEL 5)

L’ex-majordome a poursuivi: «Tout est fait pour lui.

«Ses pyjamas sont repassés tous les matins, de sorte qu’ils ne soient pas froissés pour le lendemain.

«Ses lacets sont pressés à plat avec un fer à repasser, ses sous-vêtements sont pliés d’une certaine manière, la serviette de bain doit être placée dans une certaine position, le bouchon de bain doit être dans une certaine position.

«La température de l’eau [for a bath] doit être juste tiède et à moitié plein.

Palais de Buckingham (Image: GETTY)

«Le prince Charles demande à son valet de presser un pouce de dentifrice sur sa brosse à dents chaque matin.

«Si quelqu’un se trompe, tout le monde est grondé.»

Mais l’affection de Paul pour Diana est restée au fil des ans, même si certaines personnalités de la famille royale semblaient préoccupées par leur proximité.

Steve Dennis, le journaliste qui a co-écrit un livre de Paul détaillant son emploi au sein du cabinet, a expliqué comment leur relation s’est épanouie et celle d’un autre jeune majordome – Mark Simpson.

Résidences royales (Image: EXPRESS)

S’exprimant sur le documentaire Royal Servants de 2011, Steve a déclaré: « Mark Simpson et Paul Burrell sortent du palais de Buckingham au trot et descendent l’une des routes secondaires menant à McDonald’s et rapportent trois Big Mac, des frites et du coca.

«C’est sournois et c’est presque comme cette escapade à la panthère rose, descendant le tapis sur la pointe des pieds, sachant qu’ils auront d’énormes problèmes s’ils sont trouvés.

«Ils déposent ce Big Mac et ils organisent cette petite Big Mac Party.

«Et c’était la première fois que Paul voyait à quel point la princesse était incroyablement normale, terre-à-terre et authentique – et à quel point elle était perdue.

Paul Burrell: Royal Service, Scandal & Celebrity est maintenant disponible en streaming sur My5.