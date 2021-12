Le personnel de Raven se retire pour protester contre les licenciements de l’équipe d’assurance qualité

Le personnel du studio Raven Software d’Activision est sorti hier (lundi 6 décembre) pour protester contre le licenciement de membres de son équipe d’assurance qualité.

Dans un article sur Twitter, l’organisation des travailleurs A Better ABK a déclaré que le personnel du service d’assurance qualité et d’autres personnes du développeur partaient à la suite de la résiliation par l’entreprise des contrats de 12 testeurs. A Better ABK dit qu’il n’y avait aucune raison de laisser partir ces personnes – qui travaillent principalement sur le lucratif Call of Duty: Warzone – partir.

« Ces personnes ont été licenciées en ‘règlement’, ce qui signifie qu’elles n’avaient pas sous-performé ni commis d’infraction passible de renvoi », a écrit l’organisation.

La majorité de ceux qui n’ont pas été licenciés le 3 décembre ne sont toujours pas sûrs du statut de leur emploi. Ces réductions de personnel surviennent après cinq semaines d’heures supplémentaires et avant une crise de fin d’année prévue. L’équipe QA, qui à l’heure actuelle travaille principalement sur Call of Duty: Warzone jusqu’à présent, a été réduite d’un peu plus de 30%.

« Cette équipe a été informée à plusieurs reprises par la direction de Raven qu’il y avait des changements départementaux positifs à venir. Ces changements à venir ont également été utilisés comme raison pour laquelle aucun membre de l’équipe n’a reçu de promotions ou d’augmentations standard qui devaient être en place d’ici mars 2021. «

Dans une déclaration à Polygon, un porte-parole d’Activision a déclaré que l’entreprise employait davantage de sous-traitants à temps plein à l’avenir.

« Activision Publishing augmente son investissement global dans ses ressources de développement et d’exploitation », a déclaré un représentant.

« Nous convertissons environ 500 travailleurs temporaires en employés à temps plein dans les mois à venir. Malheureusement, dans le cadre de ce changement, nous avons également informé 20 travailleurs temporaires dans les studios que leurs contrats ne seraient pas prolongés. »

C’est le dernier point de tension entre Activision Blizzard et le personnel de l’entreprise.

