Le personnel de Rishi Sunak a également organisé un apéritif au bureau pendant le verrouillage – « Personne ne l’a remis en question » | Politique | Des nouvelles

La controverse autour des membres du gouvernement assistant à des fêtes en 2020 pendant le verrouillage à l’échelle nationale se poursuit alors que des rapports suggèrent que des fonctionnaires ont fait la fête au Trésor le 25 novembre.

La fête était censée célébrer l’examen des dépenses de Rishi Sunak et a rassemblé deux douzaines de personnes qui sont restées au bureau après le travail pour du vin et de la bière.

Selon un porte-parole du Trésor, M. Sunak n’était pas présent à l’événement et il n’était pas non plus au courant de la fête à l’époque.

Une source a déclaré au Times : « Ils avaient tous travaillé très dur.

« Ils devaient être au bureau de toute façon ce jour-là.

« Ce n’était pas une fête formelle, mais peut-être avec le recul, ce n’était pas la chose la plus sensée à faire. »

Une autre source a déclaré au Times : « Personne ne l’a vraiment remis en question ou n’a pensé qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas.

« Le problème, c’est que maintenant, c’est sous les projecteurs que de plus en plus de ces choses sont mises en lumière, et c’est devenu un jeu de blâme. »

Un porte-parole du Trésor a déclaré dans un communiqué: « Conformément aux directives de l’époque, un certain nombre de membres du personnel sont venus au bureau pour travailler sur l’examen des dépenses 2020.

« Nous avons été informés qu’un petit nombre de ces employés avaient des boissons impromptues autour de leur bureau après l’événement. »

PLUS À VENIR…