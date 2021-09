Le personnel de SpiceJet se met en grève à l’aéroport de Delhi à cause des salaires ; vols normaux, problème résolu, selon la compagnie aérienne

in

L’industrie aéronautique reste sous pression.

Les employés de SpiceJet à l’aéroport de Delhi ont organisé une grève contre l’entreprise vendredi matin, exigeant des réponses de la direction du transporteur national sur les salaires réduits, a rapporté l’agence de presse PTI. Cependant, plus tard dans la journée, le personnel qui protestait est retourné au travail après avoir eu des entretiens avec la haute direction de la compagnie aérienne. SpiceJet a réduit les salaires de ses employés depuis mars 2020, en raison d’une situation financière tendue au milieu de la pandémie. Le cours de l’action SpiceJet a chuté de 1,6% au cours de la journée, s’échangeant à un plus bas de Rs 70,45 vendredi.

“Une partie des employés travaillant à l’aéroport de Delhi et ayant des problèmes ont rencontré des hauts fonctionnaires et l’affaire est en cours de résolution”, a déclaré un porte-parole de SpiceJet. La compagnie aérienne a précisé que ses opérations aériennes fonctionnaient normalement à l’aéroport de Delhi, malgré la grève. Le porte-parole de SpiceJet affirme que le problème avec une partie des employés de l’aéroport de Delhi a maintenant été résolu et que les employés sont retournés au travail.

Nouvelles connexes

Infosys, ONGC, SAIL, SpiceJet, PNB, UCO Bank, Bank of Maharashtra actions en bref IndiGo et les cours des actions SpiceJet grimpent jusqu’à 5% après que le ministère de l’Aviation civile augmente la capacité de vol à 65% RIL, Vodafone Idea, SpiceJet, IRCTC, HDFC Life, IRCON International, Ruchi Soya, GIC Re en bref

Lisez aussi : Warren Buffett a gagné 5 milliards de dollars avec ces 3 actions cette semaine ; Action pomme parmi les gagnants

SpiceJet reste sous pression alors que l’industrie aéronautique a du mal à faire face à une activité réduite au milieu de la pandémie. “Avec les bénéfices sous pression, nous restons préoccupés par sa position de liquidité fragile”, ont déclaré plus tôt les analystes de Centrum Broking dans un rapport sur SpiceJet. La société de bourse a une cote de réduction sur le stock. Au cours du premier trimestre de cet exercice, SpiceJet a signalé une perte nette de Rs 730 crore. Au cours du dernier trimestre de l’exercice précédent, la société avait signalé une perte nette de Rs 235 crore. La société a enregistré une perte malgré une augmentation de 111% de son chiffre d’affaires, un facteur affecté par l’effet de base faible.

Lisez aussi: HDFC Life Insurance pour acquérir Exide Life pour Rs 6 687 cr; Réservoirs de stockage HDFC Life 3%, Exide Industries bondit de 9%

L’industrie aéronautique reste sous pression. Au cours de la semaine se terminant le 28 août, le trafic de passagers quotidien moyen pour l’industrie aéronautique s’élevait à un peu plus de 2 lakh, selon ICICI Securities. Le nombre d’aviateurs par départ est tombé à 105 contre 113 la semaine précédente. Pour ajouter aux malheurs de SpiceJet, les prix de l’ATF restent élevés et sont en hausse de 59% sur un an et ont gagné 35% jusqu’à présent cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.