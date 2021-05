Le personnel de Trump explique comment la stratégie Cheney de GOP éteindra les électeurs de banlieue ⋆ .

Alyssa Farah dit que le traitement de Cheney apaisera les partisans inconditionnels de Trump mais ne fonctionnera pas avec les modérés de banlieue.

Photo de Chip Somodevilla / .

Le GOP a une base solide d’électeurs qui voteront pour Donald Trump quoi qu’il arrive. Il n’y a cependant pas assez de ces électeurs pour remporter les élections nationales. Cela a été prouvé lors de la dernière saison électorale lorsque les républicains ont perdu le Sénat et la Maison Blanche.

Alyssa Farah a été attachée de presse de Mike Pence et également conseillère de Donald Trump. Et lors d’une récente apparition au New Day de CNN, elle a expliqué pourquoi agir contre Cheney blesserait les républicains.

Farah a déclaré à John Berman: «C’est juste une décision stratégiquement imprudente de la part du Parti républicain. Lorsque vous perdez une élection, la dernière chose à faire est de regarder en arrière et de la relancer à plusieurs reprises. La dernière chose dont nous devrions parler est l’élection perdue par les républicains. Nous devrions nous concentrer sur la mi-mandat et sur ce à quoi sert le Parti républicain. »

Le professionnel de la communication a poursuivi: «Les républicains ne vont pas reconquérir la maison en gagnant les districts de Marjorie Taylor Greene ou de Matt Gaetz. Ils vont gagner par les districts modérés D-1 et D-2 et faire basculer les démocrates. Ils ne font pas cela en perpétuant le mythe selon lequel l’élection a été volée. »

Regardez un extrait des commentaires de Farah ci-dessous, avec la permission de CNN:

