Vicarious Visions – le studio derrière plusieurs Crash Bandicoot, Tony Hawk, Guitar Hero et Skylanders entrées – doit être fusionné avec Blizzard, est-il rapporté.

Selon Polygon, qui a parlé à divers membres du personnel du studio, la décision d’abandonner le nom de Vicarious Visions et de fusionner complètement avec Blizzard a été prise lors de ce qui était censé être un appel d’entreprise léger, le personnel étant invité à s’habiller pour Halloween. avant la réunion « légère et rapide ».

La société mère Activision Blizzard est actuellement impliquée dans plus d’un procès pour harcèlement sexuel en cours concernant des allégations selon lesquelles elle favorise un environnement de travail toxique.

S’adressant à Polygon, un membre du personnel a déclaré :

Malgré tous les discours des dirigeants sur le fait d’être plus transparents en réponse au procès et au fiasco qui en a résulté, le fait qu’ils aient décidé de nous prendre tous au dépourvu avec cela semble aussi loin d’être transparent que possible.