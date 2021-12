Le personnel des bureaux de vote a droit à une dose de vaccin de précaution contre le COVID-19, a déclaré le ministère de la Santé aux États

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a déclaré que le personnel devant être déployé en mission électorale dans les États liés au scrutin sera inclus dans la catégorie des travailleurs de première ligne.

Le personnel devant être déployé en mission électorale dans les cinq États liés au scrutin sera inclus dans la catégorie des travailleurs de première ligne et aurait droit à la dose de précaution du vaccin COVID-19, alors que les indications se multiplient selon lesquelles les élections pourraient avoir lieu à temps.

La Commission électorale devrait annoncer les dates des élections législatives pour l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, Goa, le Pendjab et le Manipur au début du mois prochain.

Dans une lettre aux États et aux UT, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a déclaré mardi que le personnel devant être déployé en mission électorale dans les États liés au scrutin serait inclus dans la catégorie des travailleurs de première ligne.

« Par mesure de précaution abondante, pour les travailleurs de la santé et les travailleurs de première ligne qui ont reçu deux doses, une autre dose de vaccin COVID-19 serait fournie à partir du 10 janvier 2022.

« La priorisation et le séquençage de cette dose de précaution seraient basés sur l’achèvement de neuf mois, soit 39 semaines à compter de la date d’administration de la deuxième dose », a-t-il déclaré dans la lettre.

Lundi, la CE avait évalué la situation du COVID-19 dans les cinq États concernés par le scrutin avec le secrétaire à la Santé de l’Union, Bhushan, et avait demandé au gouvernement d’y accélérer le programme de vaccination.

La Commission avait noté que le pourcentage de personnes ayant reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus était encore inférieur dans l’Uttar Pradesh, le Pendjab et le Manipur, alors qu’il frôlait les 100 % dans l’Uttarakhand et Goa.

Le panel du scrutin a également demandé au secrétaire à la Santé d’accélérer l’administration de la deuxième dose aux personnes éligibles dans ces cinq États liés aux élections, ont déclaré des sources haut placées.

Par ailleurs, le ministère de la Santé de l’Union a publié une déclaration plus tard lundi, indiquant que le Centre a examiné les mesures de réponse de santé publique et le statut de vaccination avec les États liés au scrutin.

Le ministère a conseillé d’intensifier la vaccination de toute la population éligible par le biais d’un plan hebdomadaire par district avec un examen quotidien, selon le communiqué.

Le communiqué du ministère de la Santé a déclaré que les tests devaient être « exponentiellement accélérés » pour freiner la flambée soudaine de cas de COVID.

« Alors que l’Uttarakhand et Goa ont signalé une couverture vaccinale pour les première et deuxième doses supérieures à la moyenne nationale, l’Uttar Pradesh, le Pendjab et le Manipur ont des chiffres de couverture vaccinale COVID-19 inférieurs à la moyenne nationale », a-t-il déclaré.

Les États, selon le communiqué, ont été invités à intensifier rapidement la vaccination COVID-19 de toute la population éligible pour la première dose et à s’assurer que ceux qui devaient recevoir la deuxième dose reçoivent la dose.

Des plans de mise en œuvre hebdomadaires de la vaccination au niveau des districts doivent être élaborés à cette fin, ont-ils déclaré aux cinq États.

