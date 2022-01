Le personnel du DNC vote pour la syndicalisation, ouvrant la voie aux campagnes démocrates et aux armes du parti

Le personnel du Comité national démocrate a voté mardi en faveur de la syndicalisation et de l’adhésion à la section locale 500 du SEIU. Le syndicat va maintenant entamer les négociations contractuelles avec la direction du DNC.

« Tout au long de ce processus, notre objectif a été non seulement d’améliorer la vie du personnel actuel et futur de la DNC, mais de garantir que notre personnel, où qu’il vive, soit protégé et dispose des ressources dont il a besoin pour prospérer dans sa carrière et réussir dans notre mission d’élire des démocrates de haut en bas du scrutin », a déclaré Alison Goh, membre du personnel du DNC et dirigeante syndicale.

L’ancienne représentante démocrate du Maryland, Donna Edwards, a servi d’observateur neutre sélectionné par les membres du personnel et les dirigeants du DNC.

Sam Cornale, le directeur exécutif de l’organisation, a déclaré : « Aujourd’hui, le DNC est fier de reconnaître volontairement la section locale 500 du SEIU après qu’une majorité d’employés du DNC ont exprimé leur désir d’être représentés par le syndicat dans une unité de négociation mutuellement convenue. »

Il a également déclaré que la DNC était impatiente de négocier une convention collective « dans un avenir proche ».

Le SEIU Local 500 représente les employés d’une poignée d’organisations à but non lucratif dans la grande région de Washington, DC, et, selon le DNC, est le syndicat qui connaît la croissance la plus rapide dans la région.

On ne sait pas comment l’effort réussi de syndicalisation au siège officiel du parti démocrate aura un impact sur d’autres campagnes et facettes démocrates de haut niveau du parti.

En 2019, le sénateur Bernie Sanders, et indépendant qui s’est présenté à la Maison Blanche sur le ticket démocrate, est devenu le premier candidat d’un grand parti à la présidence à disposer d’un personnel syndiqué pour sa campagne. Plusieurs des concurrents principaux de Sanders, qui n’ont pas non plus réussi à décrocher la nomination, ont emboîté le pas et ont permis à leur personnel de se syndiquer.

