Le personnel du laboratoire de Wuhan malade à l’hôpital avant que la Chine ne rende publique Covid – Biden dans une enquête urgente | Monde | Nouvelles

Trois chercheurs de l’Institut chinois de virologie de Wuhan (WIV) ont cherché des soins hospitaliers en novembre 2019, des mois avant que toute idée de la pandémie de COVID-19 ne soit publiée par la Chine. La nouvelle survient plus d’un an après que des pays du monde entier ont été enfermés avec des conséquences sanitaires et économiques dévastatrices. Rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal (WSJ), la publication a cité un rapport de renseignement américain non divulgué auparavant.

Le rapport pourrait ajouter de l’importance aux appels pour une enquête plus large sur la question de savoir si le virus COVID-19 aurait pu s’échapper du laboratoire, car des sources de l’administration Biden affirment avoir de «sérieuses questions» sur la façon dont l’épidémie a commencé.

Vitally, il fournit de nouveaux détails sur le nombre de chercheurs touchés, le moment de leur maladie et leurs visites à l’hôpital.

Il est intervenu à la veille d’une réunion de l’organe décisionnel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui serait prêt à discuter de la prochaine phase d’une enquête sur les origines du COVID-19.

Plus tôt cette année, une équipe de l’OMS investissant les origines du virus s’est initialement vu refuser l’entrée en Chine.

Une personne anonyme a déclaré qu’il fallait “une enquête plus approfondie et une corroboration supplémentaire”.

Les États-Unis, la Norvège, le Canada et la Grande-Bretagne font partie des pays qui ont exprimé leur inquiétude.

Tous ont appelé à un meilleur accès à toutes les données humaines, animales et autres sur les premiers stades de l’épidémie.

Selon une source proche de l’effort, Washington tient à assurer une coopération et une transparence accrues de la part de la Chine.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaire de ..

Le ministère chinois des Affaires étrangères a cependant noté qu’une équipe de l’OMS avait conclu en février qu’une fuite de laboratoire était extrêmement improbable après une visite à l’institut de virologie.

En réponse à une demande de commentaire du WSJ, il a déclaré: «Les États-Unis continuent à exagérer la théorie des fuites en laboratoire.

“Est-il vraiment préoccupé par la recherche de la source ou essayer de détourner l’attention?”

L’ancien président Donald Trump a avancé la théorie selon laquelle le virus aurait pu s’échapper d’un laboratoire chinois.

Pékin a toujours nié cela.