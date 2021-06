Le personnel du NHS applaudit alors qu’un patient de Covid quitte l’hôpital après 195 jours ⋆ .

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Le plus long patient de soins intensifs pour coronavirus d’Écosse a finalement quitté l’hôpital après près de 200 jours.

Neil McLaughlin a été emmené à l’hôpital universitaire de Hairmyres à East Kilbride, dans le sud du Lanarkshire, le 21 novembre de l’année dernière avec les «symptômes typiques» d’une toux et d’un essoufflement. L’état de l’homme de 63 ans s’est rapidement détérioré et il a été transporté d’urgence à l’unité de soins intensifs (USI) où il a dû être intubé – pendant 167 jours.

Les médecins pensent que cela fait de M. McLaughlin, de Chapelhall à Airdrie, dans le North Lanarkshire, l’un des – sinon le plus long – patients nécessitant une intubation en raison de Covid-19 dans tout le pays.

Des centaines de membres du personnel se sont rassemblés à distance de sécurité dans la zone d’accueil de l’hôpital et sur les balcons alors qu’il a finalement été autorisé à rentrer chez lui vendredi, accompagné de sa partenaire Wendy Busby.

M. McLaughlin a déclaré: «C’est très humiliant, il est juste de dire que beaucoup de membres du personnel applaudissent que je n’ai jamais rencontrés auparavant, mais parce que je suis à l’hôpital depuis si longtemps, tout le monde connaît votre histoire.

« Moi étant un gars, j’ai décidé que c’était un rhume, Wendy étant une ex-infirmière a décidé que ce n’était pas un rhume alors elle m’a réservé un test Covid qui est revenu positif.

«Le premier lot dont je ne me souviens pas trop parce que j’ai été sous sédation pendant cinq semaines et j’étais tellement bourré de drogues que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe.

« (Les kinés) ont amélioré ma mobilité parce que j’ai dû réapprendre à marcher, rester allongé au lit pendant si longtemps… ils ont tous été fantastiques, même jusqu’aux personnes qui ont préparé le thé.

‘[There is] encore du travail à faire mais à la maison maintenant, c’est donc le principal.

Neil McLaughlin a eu un appel vidéo avec un cousin qui lui a dit qu’ils étaient “sur la lune” de le voir sortir de l’hôpital (Photo: PA)

Peu de temps après avoir quitté Hairmyres, M. McLaughlin, lui-même un ancien travailleur de soutien, était en appel vidéo avec un cousin qui était «sur la lune» de le revoir après être sorti.

Il a ajouté que la première chose qu’il avait l’intention de faire quand il rentrerait à la maison serait de “faire tout un plat du chien” – et il attend avec impatience un dîner de steak.

Mme Busby a raconté comment elle avait passé le jour de Noël au téléphone à parler à son partenaire qui était sous sédation dans la salle d’hôpital.

L’homme de 55 ans a déclaré: ” Il était dans l’unité de soins intensifs Covid, il était toujours positif à Covid, donc il n’y avait aucune chance d’entrer, c’était juste des appels téléphoniques constants et le réconfort des infirmières.

«Je lui souhaitais un joyeux Noël, lui disant ce que je faisais, c’était assez émouvant mais c’est ainsi que s’est passé mon Noël avec Neil.

“Le personnel était absolument incroyable, non seulement avec Neil mais pour moi-même – le réconfort qu’ils m’ont donné quand j’appelais et comme Neil le dit, il n’y a pas que les médecins et les infirmières.”

M. McLaughlin quittant l’hôpital avec sa partenaire Wendy Busby (à gauche) (Photo: PA)

Le Dr Chris Keuh, l’un des médecins consultants, a déclaré: «Il a mis beaucoup de temps à récupérer, beaucoup de temps à s’améliorer et il a finalement été envoyé ici dans le service 10, qui est l’un de nos services de médecine générale.

«Neil a travaillé assez dur, il a une bonne attitude envers lui et a travaillé très dur avec les physiothérapeutes et aujourd’hui, Neil peut rentrer chez lui après 195 jours d’hospitalisation.

«Ça a été fantastique parce que nous l’avons vu s’améliorer semaine après semaine, ce n’est pas seulement moi-même mais tout l’hôpital qui se rassemble et Neil lui-même s’améliore. Il va nous manquer mais en fait c’est un bon signe que les gens se remettent de ça.

On pense que M. McLaughlin a passé le plus long séjour dans une unité de soins intensifs en Écosse avec Covid (Photo: PA)

«Bien que le temps de Neil à l’hôpital soit terminé, son rétablissement n’est pas terminé pour le moment, donc, malheureusement, il va toujours recevoir une physiothérapie communautaire pour essayer de l’aider à reprendre des forces.

«Malheureusement, être hospitalisé pendant cette durée a ses conséquences et nous ne connaissons tous les effets de Covid que probablement beaucoup plus tard, c’est toujours à lui de continuer à travailler avec le physiothérapeute pour s’en remettre.

” Il y a eu beaucoup de gens qui n’ont pas eu la chance de Neil et qui sont malheureusement décédés, il y a eu quelques fois où nous ne pensions pas qu’il survivrait, et il a quand même réussi à s’en sortir donc vous savez il est inhabituel qu’il ait mis autant de temps, mais nous sommes heureux qu’il ait réussi à s’en sortir et à rentrer chez lui.

