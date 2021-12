Le personnel du NHS pourrait être touché par Omicron, laissant les hôpitaux surchargés | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’avertissement concernant les hôpitaux est intervenu lors de la première réunion virtuelle du Cabinet depuis des mois, adressé par le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty. Le professeur Whitty a déclaré aux ministres de s’attendre à une « augmentation significative des hospitalisations » à mesure que les cas augmentaient, ajoutant qu’il était trop tôt pour dire à quel point Omicron était grave.

Les ministres auraient été informés que plusieurs médecins et infirmières pourraient être en congé de maladie d’ici le 15 janvier et que ceux qui restent auront encore plus de mal qu’aujourd’hui à soigner les patients.

Le Sun a initialement rapporté que les ministres avaient été avertis que certains hôpitaux pourraient devoir refuser des patients, mais cela a été démenti par Downing Street.

Le porte-parole du Premier ministre a insisté sur le fait qu’il n’y avait eu « aucune discussion ni aucun avertissement concernant la fermeture d’hôpitaux ou de cliniques en raison de cette variante ».

Il a ajouté: «Nous avons mis en place des mesures solides et des procédures robustes, et maintenant testées, en place pour garantir [public services] peut continuer. »

« Ils quittent le NHS ou déménagent vers des postes moins sous pression et je pense que nous avons brisé notre personnel infirmier à l’échelle nationale. »

Un médecin de premier plan a déclaré que des restrictions Covid pourraient être nécessaires jusqu’à huit semaines si la modélisation de l’impact de la variante Omicron est correcte.

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), a déclaré qu’il faudrait « un certain niveau de restrictions en place pour les quatre à huit prochaines semaines » si les estimations de la London School of Hygiene & Tropical Medicine ( LSHTM) étaient exactes.

Les scientifiques du LSHTM ont déclaré que la nouvelle souche pourrait causer entre 25 000 et 75 000 décès en Angleterre au cours des cinq prochains mois après avoir examiné les données expérimentales.