Le personnel du studio Pokémon « fait l’expérience de l’échec et du succès » pour créer des jeux que les joueurs « désirent »

Shigeru Omori (à gauche) et Kazumasa Iwao (à droite) (Image : Game Freak)

Pokémon le studio Game Freak a publié un article sur son site de recrutement qui détaille la création de Épée et Bouclier Pokémon, avec le réalisateur Shigeru Omori et le directeur de la planification Kazumasa Iwao expliquant en détail comment la société fonctionne et comment elle aborde le développement de nouvelles entrées dans la franchise très populaire.

L’article a été aimablement traduit par Nintendo Everything et constitue une lecture intéressante. Par exemple, Iwao souligne le fait qu’il y a eu un « changement de génération » dans l’équipe :

[Iwao] a donné des postes plus élevés aux plus jeunes membres du personnel qui avaient la capacité et la motivation d’assumer la responsabilité, ce qui leur a donné des opportunités de grandir et d’apprendre. Le personnel doit non seulement avoir la capacité d’effectuer les tâches qui lui sont confiées, mais également de communiquer et d’établir des relations avec les autres membres de l’équipe au cours du processus – un projet comme Pokemon ne peut pas être réalisé par un individu.

Lorsqu’on lui a demandé comment le personnel plus jeune se comportait, Iwao a ressenti le manque de connaissances et d’expérience parfois montré à travers le projet. Les jeunes employés se sont retrouvés bloqués à de nombreuses reprises et ont reçu de nombreux conseils de la part des membres du personnel les plus expérimentés. Ils ont lutté, mais ont finalement réussi à s’en sortir avec l’aide d’un personnel plus expérimenté.