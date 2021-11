Le personnel d’Ubisoft lance une nouvelle pétition demandant le soutien du public pour de meilleures conditions de travail

Groupe des droits des travailleurs Un meilleur Ubisoft a lancé une pétition publique, recherchant plus de soutien de la part du public des joueurs dans son ensemble, car le collectif affirme que l’éditeur a fait des « promesses vides » concernant les réformes dans l’ensemble de l’entreprise.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons vu un groupe de défense des droits des travailleurs, A Better Ubisoft, faire pression pour des réformes plus tangibles chez l’éditeur après avoir noté que l’entreprise n’avait rien fait de plus que de simplement reconnaître la nécessité de changements après que les enquêtes explosives de 2020 ont révélé de multiples exemples d’inconduite des employés à l’entreprise.

Désireux de maintenir l’élan et s’apprêtant à mettre la pression sur l’entreprise française, A Better Ubisoft a désormais lancé une nouvelle pétition, ouverte à la signature de tous les sympathisants de la cause du collectif.

« Il y a 100 jours, nous avons signé notre lettre ouverte et défini nos quatre revendications clés », déclare A Better Ubisoft dans un tweet. « Aucune de nos demandes n’a été satisfaite. Nous lançons donc aujourd’hui une nouvelle pétition, ouverte à la signature de TOUS nos supporters.

« Cette nouvelle pétition est ouverte à TOUS ceux qui soutiennent la campagne #ABetterUbisoft. Veuillez ajouter votre nom, montrer votre soutien à @ABetterUbisoft sur Twitter et partager ce lien. Ensemble, nous POUVONS construire un meilleur Ubisoft et mettre fin aux abus dans les jeux », conclut le groupe. .

Il y a 100 jours, A Better Ubisoft a fait quatre quatre demandes simples à l’entreprise, et elle déplore qu’aucune de ses demandes d’action n’ait reçu de réponse. Ceux-ci inclus:

Arrêtez de promouvoir et de déplacer des délinquants connus d’un studio à l’autre, d’une équipe à l’autre sans aucune répercussion. Ce cycle doit se terminer. Nous voulons un siège collectif à la table, pour avoir un mot à dire sur la façon dont Ubisoft en tant qu’entreprise va de l’avant à partir d’ici. Collaboration intersectorielle, pour convenir d’un ensemble de règles de base et de processus que tous les studios devraient pouvoir utiliser pour gérer ces infractions à l’avenir. Cette collaboration doit impliquer fortement les salariés occupant des postes non-cadres et les représentants syndicaux.

Le rythme lent des réformes d’Ubisoft favorise clairement A Better Ubisoft, en particulier face à Activision Blizzard, où des changements significatifs semblent se produire à grande vitesse (bien que les yeux du monde entier soient tournés vers l’éditeur rival en ce moment).

Nous encourageons tous ceux qui souhaitent soutenir A Better Ubisoft à signer la pétition ici.