Le personnel d’Ubisoft part en masse

Ubisoft, l’éditeur de jeux comme Assassin’s Creed et Far Cry, connaîtrait un nombre sans précédent de départs d’employés.

Selon un rapport d’Axios, Ubisoft a vu de nombreux développeurs quitter l’entreprise au cours des 18 derniers mois. Cinq des 25 personnes les plus créditées de Far Cry 6 ont quitté l’entreprise, tandis que 12 des 50 meilleurs noms cités dans Assassin’s Creed Valhalla ont également décollé. Il est courant que les développeurs quittent un studio après un gros projet, mais les membres d’Ubisoft affirment que le flux constant de départs est unique en son genre.

Beaucoup au sein d’Ubisoft se réfèrent aux démissions comme « le grand exode » ou « l’artère coupée » selon Axios.

En 2020, Ubisoft a fait face à un décompte important sous la forme d’allégations #MeToo, de nombreux membres de l’entreprise se sont prononcés contre les cas présumés d’abus et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Au cours de l’été, plus de 1 000 employés actuels et anciens ont signé une lettre de responsabilisation. Un employé anonyme d’Ubisoft a déclaré à Axios que les allégations en cours avaient un impact.

« Je pense que l’abus et la toxicité sont des facteurs contributifs mais pas déterminants pour la plupart », ont-ils déclaré via Axios. « Les femmes et les personnes de couleur les considèrent comme des facteurs décisifs. »

Le co-fondateur et PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a déclaré que la société s’engagerait à apporter des changements majeurs à la lumière des rapports.

En surface, Ubisoft semble fonctionner comme d’habitude. L’annonce d’un remake de Splinter Cell a fait tourner de nombreuses têtes, bien que le nouveau programme NFT de la société ait suscité plus que sa juste part de critiques.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.