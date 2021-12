Le personnel d’Ubisoft quitte son travail en masse, rapporte des réclamations

Image : Ubisoft

Un nouveau rapport de Stephen Totilo d’Axios affirme qu’il y a actuellement un exode de personnel chez l’éditeur en difficulté Ubisoft.

Selon le rapport, au moins cinq des 25 personnes les plus créditées du plus grand jeu 2021 de la société, Loin cri 6, ont déjà quitté les rangs d’Ubisoft. De plus, 12 des 50 meilleurs employés sur Assassin’s Creed : Valhalla – le plus grand jeu Ubisoft de 2020 – sont également partis.

Ce n’est pas seulement au plus haut niveau que l’exode se fait sentir ; LinkedIn montre que les studios d’Ubisoft à Montréal et à Toronto ont perdu au moins 60 employés au cours des six derniers mois.

Axios a été en contact avec les développeurs d’Ubisoft à propos du problème, et deux employés actuels ont admis que les départs avaient « bloqué ou ralenti » les projets en production. Un développeur a même déclaré qu’un collègue d’Ubisoft les avait récemment contactés pour résoudre un problème avec un jeu, principalement parce que « personne n’était encore là qui connaissait le système ».

Un autre développeur vétéran d’Ubisoft a expliqué que les problèmes actuels de l’entreprise, tels que le traitement des accusations d’inconduite et son soutien à de nouvelles sources de revenus controversées, telles que les NFT, ont fait de l’entreprise « une cible facile pour les recruteurs ». Un ancien membre du personnel d’Ubisoft qui a parlé à Axios a ajouté: « Il y a quelque chose à propos de la gestion et du grattage créatif avec le strict minimum qui m’a vraiment rebuté. »

Un autre ancien membre du personnel a déclaré que la haute direction d’Ubisoft avait « constamment souligné » aller de l’avant « et » regarder vers l’avenir « tout en ignorant les plaintes, les inquiétudes et les cris de leurs employés » et que « la réputation de l’entreprise était trop lourde à supporter. C’est légitimement embarrassant. «

La responsable des opérations du personnel d’Ubisoft, Anika Grant, a déclaré à Axios que le nombre de départs de personnel était « dans les normes de l’industrie », mais a admis que « notre attrition aujourd’hui est supérieure de quelques points de pourcentage à ce qu’elle est généralement ».