Le personnel d’Unity mécontent de la signature de contrats militaires par une entreprise

Les employés du fabricant de moteurs de jeux Unity ne sont apparemment pas satisfaits des relations de l’entreprise avec l’armée américaine.

Comme l’a rapporté Vice’s Waypoint, des documents internes indiquent que la direction subit un certain recul de la part du personnel à qui l’on demande maintenant de créer une technologie militaire. Apparemment, certains employés d’Unity ont travaillé sur des projets qui ont fini par avoir un usage militaire sans même qu’ils le sachent à l’époque.

Cette nouvelle verticale au sein de l’entreprise est surnommée “GovTech” et est apparemment destinée à “développer des technologies dans nos produits qui aident le gouvernement à adapter l’IA et l’apprentissage automatique”.

Dans un article sur Unity’s Slack après que Waypoint a contacté l’entreprise pour commentaires, le PDG John Riccitiello a déclaré qu’il ne serait pas impliqué dans des accords qui vont à l’encontre de ce qu’il représente en tant qu’entreprise.

“Nous attendons un article d’un journaliste de Vice pour parler du travail d’Unity avec le gouvernement et l’armée”, a déclaré l’exécutif.

“Les contrats pour ces engagements sont très restrictifs – similaires à nombre de nos accords de partenariat, y compris une partie du travail que nous effectuons avec des sociétés de jeux et dans des secteurs verticaux tels que la vente au détail – donc bien que nous ne puissions pas partager de détails spécifiques, nous pouvons dire que nous avons un processus d’examen approfondi, et nous n’avons pas et nous ne soutiendrons pas les programmes où nous violons sciemment nos principes ou nos valeurs. »

Unity est sorti en 2005 et est devenu l’un des piliers de l’industrie des jeux. Bien qu’elle soit largement utilisée par les petits développeurs indépendants, la technologie a également alimenté des succès à succès comme Pokémon Go, Monument Valley et Cuphead.

La société est devenue publique en septembre 2020.

Unity est loin d’être la seule entreprise liée aux jeux à avoir des contrats militaires. Microsoft a récemment signé un accord de 21,9 milliards de dollars pour créer une version axée sur le combat de son casque de réalité augmentée HoloLens, tandis que le fabricant de SpatialOS Improbable a travaillé à la fois avec le département américain de la Défense et l’armée britannique.

