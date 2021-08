Le personnel et le politique | Critique de livre — Les illuminés : un roman d’Anindita Ghose

Le livre fait rage contre les différentes manières de voir les hommes et les femmes (Express photo)

Par Nawaid Anjum

Dans son livre révolutionnaire, Ways of Seeing (1972), qui nous a appris à voir au-delà de l’apparence des choses et continue d’avoir un impact sur la discipline de l’histoire de l’art, l’essayiste et penseur culturel britannique John Berger réfléchit à la représentation culturelle des hommes et femmes, analysant comment ces représentations empiètent par la suite sur leur conduite et leur moi, et façonnent leur perception mutuelle. Il écrit comment une femme est presque continuellement accompagnée de sa propre image d’elle-même. Depuis l’enfance, on lui apprend et on la persuade de s’examiner. «Et ainsi, elle en vient à considérer le géomètre et l’enquêté en elle comme les deux éléments constitutifs mais toujours distincts de son identité de femme. Elle doit examiner tout ce qu’elle est et tout ce qu’elle fait parce que la façon dont elle apparaît aux hommes est d’une importance cruciale pour ce qui est normalement considéré comme le succès de sa vie », écrit Berger, impliquant qu’il existe différentes façons de voir l’homme et la femme.

Cette autre façon de voir est au cœur du premier roman audacieux et assuré d’Anindita Ghose, The Illuminated (HarperCollins), un roman sur l’amour – à la fois romantique et filial – et la révolution, qui se penche sur la relation entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes et les femmes, dans un monde où le personnel est politique. Il s’ouvre avec la mort de Robi Mallick, un architecte célèbre, qui se trouve dans le New Jersey avec sa femme Shashi Mallick pour rendre visite à leur fils Surjo et à sa femme Laura. Leur fille Tara, qui poursuit un doctorat en sanskrit aux instituts indiens de langue et de littérature de Mysore et a pris une pause d’un semestre, est à Dharamsala, aux prises avec le sens d’elle-même, sa place dans le monde et le chaos de ses sentiments. . Comme la famille n’est pas en mesure de la joindre, les derniers rites de Robi se déroulent aux États-Unis. Au milieu des arbres enneigés du Dhauladhar, Tara, qui s’est fermée à sa famille, s’efforce de « se vider », tâche qui devient facile grâce à la « syntaxe méthodique » du Prakrit. Elle a travaillé sur le Chaurapanchasika du poète cachemirien du XIe siècle Bilhana, un poème d’amour de 50 strophes, qu’elle étudie non pas pour la forme ou la métrique, mais pour ses mots car elle avait peur que les siens « s’échappent ». Elle a été enthousiasmée par la perspective de traduire les poèmes télégraphiques de Bhaartihari et Amaru, en plus de Bilhana, pour faire découvrir la « sensualité et la riche imagerie » de leur travail à un public plus large. Mais un seul incident change tout.

«Quand un être cher meurt, les meilleurs souvenirs sont des phares, projetant des ombres sur l’ordinaire, obscurcissant totalement les moins favorables», déclare le narrateur omniscient du roman, qui est raconté à travers la livre et le pouls du quotidien. Les flux et reflux, les crêtes et les creux, de la vie de Shashi et Tara après la tragédie sont aperçus à travers des moments, situés à la fois dans le passé et le présent, et leurs souvenirs dans des chapitres qui portent ingénieusement le nom des différentes étapes de la lune, de sa croissance et de sa décroissance. . Pour Tara, « la mémoire se présente sous des formes irrégulières. Il n’y a aucun train de pensée, aucune piste à suivre ». Dans sa quête d’indépendance et de libre arbitre, Tara a toujours eu une relation difficile avec sa famille. Lorsque son frère se mariait, elle l’avait boycotté, arguant que « les mariages sont un instrument de perpétuation du patriarcat régressif » destiné « aux personnes âgées et aux imbéciles sans espoir ». Elle pense que ce n’est pas pour elle parce qu’elle veut étudier, voyager et vivre sa vie comme elle le souhaite. « Elle ne veut pas devenir sa mère.

Une grande partie de la douleur que Tara ravale et la colère qui ronge son âme ont à voir avec le fait que les gens ne voient pas ses victoires comme « les siennes ». Tout le monde pense qu’elle a eu la vie facile grâce à son célèbre père architecte. « Il y a quelque chose de curieux dans la colère d’une femme. Une étincelle peut enflammer toute une forêt, une fois humide et verte. Et il brûle et brûle, alimenté par le souvenir des injustices passées subies non seulement par eux mais par les femmes avant eux – leurs mères et grands-mères, sœurs et tantes, amis et servantes, les femmes dans les histoires, sorcières, princesses, reines et déesses . “

Avant que la mort de “l’homme qui les a liés” ne commence à les diviser, Shashi, qui retourne à Delhi, où elle a enseigné au Yuva Vikas Juvenile Home, doit travailler pour mettre fin à la rupture qui marque sa relation avec sa fille, et la possibilité d’une trêve entre eux. Naviguant deuil et absence, elle réfléchit : « Je le pleure. Mais je me pleure aussi. Elle avait vécu dans trois maisons – la maison de son père, la maison de son beau-père et la maison de son mari. “Je veux vivre dans une maison avec mon nom Shashi… Je veux vivre dans une qui est la mienne.” L’histoire de l’influence croissante de Mahalaxmi Seva Sangh (MSS), une organisation bénévole créée pour servir les «intérêts des femmes», dont les membres travaillent insidieusement pour serrer les griffes sur chaque individu, dictant ce ils devraient manger ou comment ils devraient s’habiller. À bien des égards, c’est comme le nouveau virus qui se propage lentement dans le monde, sauf qu’il est plus mortel : « Il vient comme un point dans l’œil qui nous fait voir le monde différemment. Tout au long du roman, qui fait écho à l’époque où nous vivons, les sevaks ouvrent les sachets de Gomutra et les vident dans leur bouche. Leur campagne Lakshman Rekha, qui est plus tard légiférée, nécessite qu’un membre masculin de la famille vive avec des femmes célibataires.

On nous parle également d’un militant KC Meenakshi, qui donne un nouveau souffle à l’industrie de la pêche au fouet et devient le ministre en chef du nouvel État de Meenakshi dans le sud de Mumbai, où les femmes et les personnes trans sont invitées à occuper les postes de direction administrative. les rôles. Le lobby de la pêche dont elle avait fait partie était devenu puissant, faisant d’elle un magnat de la finance et menant à la formation d’un mouvement politique. L’état de Meenakshi et la commune près de Kanyakumari, où Bibek Burman, un ami proche de Robi et Shashi, cherche du réconfort, présentent la vision radicale d’un mode de vie alternatif, et, en effet, d’un ordre mondial alternatif.

Parfois, un seul incident peut nous faire tout voir, peut-être toute notre vie, différemment, raconte Shashi à Tara vers la fin du roman, car ils sont sur le point de créer un nouveau monde et de se faire une nouvelle maison. « La nouvelle façon de voir a besoin de courage. Vous ne pouvez pas vous blâmer pour ce que vous n’avez pas vu plus tôt, l’important est que vous le voyiez maintenant ; … on nous fait très rarement ce cadeau, cette nouvelle façon de voir. La qualité de la lumière dans laquelle nous voyons les choses compte. Lorsque la lumière change, nous voyons le monde différemment.

La ligne d’ouverture – “Shashi Mallick savait qu’elle devait faire le ménage elle-même” – trouve une résonance à plusieurs endroits dans le roman. « Les hommes et les femmes mangent, boivent, renversent, merde. Mais la tâche du nettoyage a toujours incombé aux femmes. Ce sont les femmes qui gardent le monde propre. Ailleurs, on nous dit comment les mâles du règne animal font des démonstrations élaborées de beauté et d’élégance, de couleurs et de sons, et surtout, leurs compétences en matière d’entretien ménager. « Tout cela pour que leur ressemblance vive pour toujours. Le mâle humain s’en tire avec si peu. Un fils est à sa mère depuis le jour de sa naissance. «Elle l’envoie dans le monde en tant qu’émissaire… Qu’est-ce qu’une fille fait qu’une mère a peur de l’envoyer dehors ? Pourquoi cesse-t-elle d’être à elle.

Les Illuminés font rage contre ces différentes manières de voir les hommes et les femmes. Une étude féroce d’une famille dysfonctionnelle, empreinte de beauté et d’empathie, elle touche à des nerfs bruts et à des vérités proches de l’os. Raconté avec intelligence, candeur et courage, c’est un roman investi des possibilités radicales du plaisir et de la politique, et des idées de communauté (car sans communauté, il ne peut y avoir de libération, comme disait Audre Lorde), d’apprendre et de trouver sa voie. à travers le monde à travers les environnements rigides et cloîtrés du monde universitaire et les règles régressives de conduite sociale fixées par la frange de droite. C’est un défi lancé au statu quo, à la politique dégradée et au patriarcat profondément enraciné, et nous montre qu’un autre monde est possible.

Nawaid Anjum est une journaliste culturelle indépendante basée à Delhi

Les illuminés : un roman

Anindita Ghose

HarperCollins

Pp 299, Rs 599

