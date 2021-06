Le personnel «incroyable» du NHS sera remercié lors d’un service spécial de la cathédrale

S

La cathédrale Saint-Paul accueillera un service spécial de « commémoration et d’action de grâces » pour les personnes qui ont joué un rôle dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Le NHS England a déclaré que le personnel serait placé «au cœur» du service de distanciation sociale dans le centre de Londres le 5 juillet, ce qui coïncide avec le 73e anniversaire de la fondation du service de santé.

Des médecins scientifiques, des champions des vaccins et des patrons de la santé devraient tous être présents.

Parmi les participants figureront le Dr Ashley Price, membre de l’équipe qui a traité les tout premiers patients atteints du virus dans le pays, et May Parsons, qui a administré le premier vaccin en dehors d’un essai.

Le consultant en rhumatologie Dr Perpetual Uke, de Birmingham, qui a donné naissance à des jumeaux alors qu’il était dans le coma avec Covid-19, aura un rôle dans le service, tout comme Kathrine Dawson, qui a également accouché et était dans le coma avec le virus et dont bébé Ruby est né avec.

Le NHS England a déclaré que des personnes de « toutes les confessions et aucune » assisteraient au service qui « reconnaîtra le dévouement et l’engagement de tous ceux qui ont joué leur rôle dans la lutte contre le coronavirus dans le NHS, le secteur des soins et au-delà ».

Il sera dirigé par le Dr David Ison, doyen de St Paul’s, et l’évêque de Londres, Dame Sarah Mullally.

L’imam Yunus Dudhwala, chef de l’aumônerie au Barts Health NHS Trust, et des représentants de groupes humanistes seront également présents.

Ils seront rejoints par Dame Sarah Gilbert, titulaire de la chaire Said de vaccinologie à l’Institut Jenner et au département de médecine clinique de Nuffield et qui a co-conçu le vaccin Oxford/AstraZeneca.

Son collègue de l’Université d’Oxford, le professeur Sir Peter Horby, qui a aidé à mener l’essai du NHS qui a trouvé le traitement efficace à la dexaméthasone pour Covid-19, sera également présent.

Parmi les autres invités, citons l’actrice Lydia West et ceux qui ont aidé à promouvoir l’adoption du vaccin, le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, directeur médical national du NHS England, le professeur Stephen Powis England, Ruth May, infirmière en chef, et le médecin-chef adjoint, le professeur Jonathan Van-Tam.

Sir Simon a déclaré: «Il y a douze mois, nous espérions tous que le pire des coronavirus était derrière nous, mais au lieu de cela, le personnel incroyable du NHS a dû faire face à une vague hivernale d’infections encore plus importante que la première.

«Ils ont relevé le défi, non seulement en fournissant des soins au coronavirus et à d’autres patients, mais, soutenus par des bénévoles et d’innombrables autres, ont également livré le programme de vaccin NHS Covid avec une vitesse et une précision inégalées.

Il a déclaré que le service était une opportunité pour le pays de “réfléchir sur le bilan du virus” et de “remercier” ceux qui “ont joué leur plein rôle” dans la pandémie.

Dame Sarah a déclaré: «Au cours de la dernière année, nous avons ressenti une perte de connectivité avec ceux que nous aimons.

«Nous avons été obligés de nous distancer physiquement, incapables de tendre la main à la famille et aux amis avec lesquels des câlins, une main tendue pour les soins, un bras autour d’une épaule, transmettaient en d’autres temps de l’amour, de la proximité, de la compassion et des soins.

« Le NHS est une démonstration de communauté et de solidarité dans la société, entre les générations, entre les riches et les pauvres – et entre les personnes de cultures et d’héritages ethniques divers.

« Au fil des générations, des professionnels de la santé de plus de 200 nationalités ont contribué à son effectif.

« Cette solidarité – de générations, de riches et de pauvres et de personnes de toutes origines culturelles et ethniques – est nécessaire non seulement pour le bon fonctionnement d’une société, mais aussi pour permettre à tous les êtres humains de s’épanouir.