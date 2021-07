Le personnel royal veut parler des mémoires du prince Harry

Aujourd’hui, dans Les gens qui sont contrariés par les mémoires du prince Harry, même s’ils ne sont pas encore sortis et que sa déclaration était totalement sans drame, les membres du personnel royal seraient en spirale et nerveux à propos de ce que le duc pourrait dire à leur sujet.

Un ~ initié royal ~ a déclaré au Daily Mail (via The Sun) que «les anciens membres du personnel de Harry et Meghan sont convaincus que ce livre est écrit pour régler des comptes et comprendra probablement beaucoup de détails sur leur temps au sein de la famille royale. Sur la base de l’interview d’Oprah Winfrey, certains de ces ex-travailleurs ne croient tout simplement pas qu’une image complète et précise sera présentée. Des conversations ont déjà commencé sur les mesures qu’ils pourraient prendre pour protéger leur propre réputation et celle de la monarchie après la publication. »

La source a ajouté que les membres du personnel essayaient de comprendre comment ils pourraient répondre, affirmant qu’« il peut y avoir une disposition donnée aux membres du personnel pour répondre à toute réclamation qu’ils considèrent inexacte. Peut-être qu’on fermerait les yeux si les membres du personnel utilisaient des amis ou des membres de la famille pour corriger le dossier en leur nom. »

Je veux dire… d’accord ! Mais encore une fois, c’est👏 tout👏 Harry👏 a👏 même👏 dit👏à propos👏 du👏 livre :

“J’écris ceci non pas comme le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu. J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de mon la vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. “

