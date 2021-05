Le personnel vétéran de l’industrie Marty est mort à 70 ans – WWD

Marty Staff, un personnage plus grand que nature qui a travaillé pour certains des plus grands noms de l’industrie au cours de sa carrière de plus de 30 ans, est décédé à l’âge de 70 ans. Le personnel a reçu un diagnostic de cancer du cerveau en phase terminale en décembre et est décédé mardi à sa ferme dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie.

Le personnel a commencé sa carrière professionnelle en 1973 chez Bloomingdale en tant qu’acheteur adjoint de vêtements pour hommes. Au cours des sept années suivantes, dans une variété de rôles élevés, il a développé le département des jeunes hommes et garçons en une entreprise de 25 millions de dollars et a lancé l’entreprise de jeans de créateurs pour femmes dans le magasin.

En 1980, il a rejoint Polo Ralph Lauren Corp. en tant que vice-président des ventes, faisant passer l’entreprise au cours de son mandat de quatre ans de 57 millions de dollars à 350 millions de dollars. En 1984, la société l’a nommé vice-président du marketing, des licences et de la vente au détail, où il a supervisé toutes les licences nationales; géré des magasins de vente au détail à prix plein et des points de vente, et supervisé le marketing d’entreprise.

Il a rejoint Calvin Klein en 1989 en tant que vice-président senior du développement de la vente au détail et des licences et en 1994 a pris le poste de président et chef de l’exploitation de la division de vêtements pour hommes Calvin Klein de GFT USA Corp., où il était responsable de la gestion et des opérations de l’entreprise de vêtements, d’ameublement et de vêtements de sport de 70 millions de dollars.

En 1998, le personnel a rejoint Hugo Boss en tant que président et chef de la direction et au cours de ses cinq années passées là-bas, le chiffre d’affaires annuel aux États-Unis est passé de 77 millions de dollars à 200 millions de dollars.

En mars 2004, le personnel a dirigé l’acquisition par JW Childs de JA Apparel Corp., propriétaire de la marque Joseph Abboud, et a été nommé PDG.

En janvier 2011, le personnel a rejoint American Apparel en tant que directeur du développement commercial, supervisant les entreprises de vente au détail, de gros, en ligne et sous licence.

En mai 2012, il a créé le cabinet de conseil Marty Staff Associates LLP, et en décembre 2015, il a rejoint BCBG Max Azria en tant que président et chef de la direction, où il a guidé la société à travers un chapitre 11, restructuration et vente à Centric Holdings LLC. Il avait continué dans ce rôle jusqu’à sa mort.

Il a décrit son approche de la vie de cette manière: «Enfant, les gens m’ont dit de tendre la main vers les étoiles – mais tout ce que j’ai toujours voulu faire était d’errer au-dessus d’elles.»

Et dans son bureau, il avait une citation de Ralph Waldo Emerson dans un cadre. On y lisait: «Rire souvent et beaucoup; gagner le respect des gens intelligents et l’affection des enfants; gagner l’appréciation des critiques honnêtes et endurer la trahison de faux amis; apprécier la beauté; trouver la beauté chez les autres; quitter le monde un peu mieux que ce soit par un enfant en bonne santé, un jardin potager ou une condition sociale rachetée; de savoir qu’une vie a respiré plus facilement parce que vous avez vécu ici. C’est pour avoir réussi.”

Malgré sa riche carrière dans l’industrie de la mode, le personnel était peut-être plus à l’aise dans sa ferme en Pennsylvanie, qu’il a décrite comme ayant «des pâturages luxuriants pour les chevaux et les vaches et des champs de maïs, de blé et de soja qui sont plantés, entretenus et récoltés par les agriculteurs locaux. . Mon plus grand plaisir est de passer du temps tranquille à la ferme avec ma femme, qui est productrice de danse à New York et à Lehigh Valley. Ensemble, nous élevons des chiens et assistons notre communauté de Pennsylvanie dans le développement des marchés fermiers locaux, la préservation des terres et l’expansion des arts dans le comté de Bucks. Je suis un pêcheur passionné, un amoureux de tous les genres de musique, un lecteur passionné et j’ai une licence pour piloter des petits avions. Je garde une longueur d’avance sur toutes les dernières technologies car je suis inspiré par ce qu’elles peuvent faire et par les possibilités infinies.

Il laisse dans le deuil Robin, sa femme depuis 44 ans. Un mémorial est prévu pour août à la ferme de Pennsylvanie. Les détails n’étaient pas disponibles au moment de la publication.

Sa famille et ses amis lancent également une fondation pour lutter contre le cancer appelée Marty’s Fund et la citation d’Emerson sera leur mission, selon un ami de la famille.