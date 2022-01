Le perturbateur de Halo Infinite est une arme automatique

Spartan dit, allez, nous venons de traverser cela avec le commando. Capture d’écran : 343 Industries

Halo Infinite a été lancé avec un tas d’armes nouvelles de la série, dont certaines ont des fonctions qui ne sont pas immédiatement apparentes. La canicule peut tirer à la fois verticalement et horizontalement. Le mangler inflige 117% de dégâts supplémentaires si vous jouez contre un pro. Et – j’espère que vous vous asseyez pour cela – le perturbateur, une arme de poing qui crache des munitions électrochargées, est entièrement automatique.

La révélation est une nouvelle pour certains joueurs de Halo Infinite, comme en témoigne un article semi-viral de Reddit exprimant le choc de la découverte.

« Les gars, le perturbateur est entièrement automatique », a écrit l’utilisateur de Reddit -ranmori. « Comme, vous le maintenez enfoncé et il continue de tirer. Mec, ce serait fou si tu jouais, genre, 100 heures et que tu ne le découvrais qu’aujourd’hui, non ? Haha ouais ne pouvait pas être moi.

Lire la suite: Halo Infinite Players To 343: Ignorez les pros, n’utilisez pas le meilleur pistolet

L’instinct ici pourrait provoquer une réponse sarcastique, et en effet certains joueurs ont fait exactement cela, en donnant des commentaires effrontés sur la façon dont le faisceau sentinelle (essentiellement, un faisceau laser) et la tourelle du phacochère (un chaingun) étaient également entièrement automatiques. Mais une bonne partie des commentaires, qui sont actuellement plus de 1 000, expriment la surprise. Certains ont qualifié tout le fil d’« époustouflant », tandis que d’autres ont dit que cela « change tout ». Quelques-uns sont un peu plus dévalorisés, avec un fan de perturbateur autoproclamé allant jusqu’à dire : « Je suis un idiot.

Les gens n’ont pas besoin d’être si déprimés. En toute honnêteté, si vous sautez directement dans Halo Infinite, la bonne foi entièrement automatique du perturbateur n’est pas mentionnée au premier plan, même si vous vous amusez avec les séances d’entraînement aux exercices d’armes. Et il y a un précédent historique en jeu. Les armes de poing de Halo étaient généralement des armes semi-automatiques. L’impulsion, si vous jouez à Halo depuis un certain temps, est d’appuyer sur la bonne gâchette à chaque coup.

Je ne peux pas dire que cela m’a pris 100 heures, mais je ne connaissais certainement pas le pouvoir caché du perturbateur jusqu’à ce qu’un ami me dise, oh, il y a environ un mois, changer radicalement la façon dont j’ai utilisé le pistolet. (Le défi auparavant insurmontable « Obtenez 10 éliminations avec le perturbateur en PvP » est devenu éminemment surmontable.) D’après le bavardage, je ne suis pas seul, et le perturbateur n’est pas non plus la seule arme étonnamment entièrement automatique qui lance les joueurs Halo Infinite pour une boucle.

Le bouledogue, clairement un fusil de chasse… n’est-ce pas ? Image : 343 Industries

« Il m’a fallu un certain temps pour comprendre que le bulldog était entièrement automatique, mais celui-ci m’a vraiment séduit », a déclaré l’utilisateur de Reddit Classics22, en réponse au fil d’origine.

« … Le Bulldog est entièrement automatique ? » -ranmori a demandé.

Ouais. Je sais. Je suis tout aussi surpris que vous et tout le monde.

Voir. Je joue beaucoup à Halo Infinite, et ce n’est qu’hier soir que j’ai découvert que le bulldog, un remplaçant du fusil de chasse de Halo, a un mode de tir rapide. (La description officielle de l’arme dans les exercices d’armes est « tir rapide », pas automatiquement, d’accord ?) Pendant que quelques amis et moi relevions des défis de fiesta pour ce dernier défi hebdomadaire, l’un d’eux était comme : « Attendez, les gars sais que le fusil de chasse est automatique ? » au choc universel dans le Discord.

Un petit échantillon de joueurs Halo Infinite perdent la tête à cause du mode de tir automatique du bulldog. Capture d’écran : Reddit / Kotaku

Ni le bouledogue ni le perturbateur ne sont la première fois que la communauté de Halo Infinite réagit avec choc à la cadence de tir rapide inattendue d’une arme. En règle générale, lorsque les joueurs de Halo viennent à Infinite pour la première fois, ils sont pris au dépourvu par le commando. Vous voyez, il ressemble beaucoup au DMR – un fusil semi-automatique qui est un incontournable de la série depuis un certain temps mais qui est totalement absent de Halo Infinite – jusqu’à la portée. Si vous avez utilisé le DMR, vous essayerez probablement d’utiliser le commando de la même manière : comme un fusil à un coup de moyenne portée. Mais non. C’est un tir rapide (même si vous aurez plus de chance si vous limitez vos tirs à de brèves rafales).

Cela m’a donc amené à me demander quelles autres armes obliques pourraient tirer en continu lorsque vous maintenez la gâchette enfoncée, ce qui m’a amené à tester l’intégralité de l’arsenal d’Infinite. Par exemple, la carabine à impulsions ? Oui, c’est le déclenchement automatique ! La canicule et le fusil stalker ne le sont pas, ce que nous devrions tous remercier 343. Mais l’hydre, un lanceur de missiles apparu pour la première fois dans Halo 5, est apparemment entièrement automatique. Hé, peut-être que je vais enfin commencer à tuer avec ça.