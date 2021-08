Le Péruvien Claudio Puelles revient dans l’Octogone le 2 décembre

31/08/2021 à 05:15 CEST L’Argentin Guido pella, numéro 85 de l’ATP, a remporté la soixante-quatrième finale de l’US Open par 6 (2) -7 (7), 6-3, 6-2 et 6-2 dans trois heures et vingt-deux minutes pour Filip Krajinovic, joueur de tennis serbe, numéro 38 à l’ATP et tête de série numéro 32. Après ce résultat, on […] More