Le petit ami de Britney Spears, Sam Asghari, dans un accident de voiture au milieu d’une bataille de conservation en cours

Le petit-ami de Britney Spears, Sam Asghari, s’est mis dans un accrochage lundi. The Blast a rapporté qu’il avait écrasé sa Jeep dans un autre véhicule dans la région de Los Angeles. Le rapport fait suite à des rumeurs selon lesquelles Spears et Asghari seraient fiancés. Bien sûr, cela intervient également au milieu de la bataille juridique de la chanteuse concernant sa tutelle.

Asghari aurait raconté ce qui s’est passé sur son histoire Instagram. Il a expliqué qu’il était responsable de l’accident et que personne n’a été blessé. L’accident, qui a eu lieu à dix minutes de la maison de Spears, l’a amené à écraser sa Jeep dans la Saturn d’une femme. L’acteur a partagé que sa Jeep n’avait que quelques semaines, rendant l’incident d’autant plus malheureux.

Non seulement il a parlé de l’accident, mais il a également partagé son astuce pour se débarrasser de la malchance. Il a ensuite montré comment le faire sur son histoire Instagram, effectuant l’action dans l’allée de Spears. Dans une vidéo, Asghari explique que vous devez placer un œuf derrière le volant de votre voiture, puis reculer lentement dessus. Le joueur de 27 ans a ensuite exhorté ses partisans à “rester en sécurité”.

Comme mentionné précédemment, cette nouvelle intervient au milieu de rumeurs selon lesquelles Asghari et Spears sont fiancés. Dimanche, les deux sont passés par le service au volant d’un Starbucks dans la région de Los Angeles. Alors que Spears allait prendre son café, vous pouviez voir un diamant qui semblait être sur son annulaire. Ni Spears ni Asghari n’ont abordé les rumeurs de fiançailles. Cependant, lors de l’audience de tutelle de Spears en juin, elle a exprimé le désir de se marier et de fonder une famille avec son petit ami de longue date.

Au cours du procès, Spears a pu s’exprimer pour la première fois depuis des années sur la tutelle. L’interprète de “Piece of Me” a fait plusieurs déclarations sérieuses sur la situation de la tutelle, ce qui l’empêche de prendre des décisions importantes concernant sa vie personnelle ou ses finances. Elle a affirmé que la tutelle l’empêchait d’avoir des enfants et de se marier. Spears a déclaré: “Je voudrais avancer progressivement et je veux avoir la vraie affaire. Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. J’ai un [IUD] à l’intérieur de moi pour ne pas tomber enceinte. Ils ne veulent pas que j’aie d’enfants – plus d’enfants. ” En ce moment, Spears essaie d’apporter une série de changements en ce qui concerne la tutelle. En particulier, elle essaie de faire retirer son père, Jamie Spears. en tant que conservatrice de sa succession, mais cela ne s’est pas encore produit.