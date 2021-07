Le petit ami de Britney Spears, Sam Asghari, répond aux rumeurs de fiançailles

Au milieu de la bataille pour la tutelle de Britney Spears, des rumeurs ont commencé à circuler sur un éventuel engagement avec son petit ami de longue date, Sam Asghari. Spears a été vu chez Starbucks en train de prendre un café glacé ventilé via le service au volant lorsqu’un rocher massif a été vu sur ce doigt. Spears a déjà avoué qu’elle voulait se marier et avoir d’autres enfants, cette fois avec Asghari, et voulait avoir l’opportunité d’aller de l’avant avec sa relation, mais en raison de sa tutelle, elle n’a pas pu.

Asghari a été attrapé par TMZ et félicité pour les « fiançailles » cependant, par le ton de la voix d’Asghari, les deux ne sont toujours pas prêts à marcher dans l’allée pour l’instant. En fait, il l’a joué assez doucement, utilisant un peu de sarcasme pour s’amuser avec le photographe. “Les gens ne savent pas, mais nous sommes mariés depuis environ cinq ans, nous nous sommes mariés secrètement à Hawaï, c’est l’une des histoires que je ne connais pas mais que je vois dans les journaux”, a-t-il déclaré après avoir été félicité. sur les fiançailles. “Et oui, nous avons des jumeaux.”

Spears s’est déchaînée contre sa famille depuis son audience en juin et a avoué un certain nombre de problèmes auxquels elle aurait été confrontée, notamment le fait de ne pas pouvoir prendre son stérilet pour qu’elle puisse avoir des enfants avec Asghari. Au cours de son audition, elle a révélé au juge Brenda Penny comment elle avait l’intention de commencer une nouvelle vie avec lui mais n’a pas été autorisée. “La dernière fois que je t’ai parlé, j’ai eu l’impression d’être mort, comme si je n’avais pas d’importance, comme si tu pensais que je mentais. Je ne mens pas, alors peut-être que tu comprends la profondeur et le degré que je mérite changements”, a-t-elle déclaré selon Entertainment Tonight.

“Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. On m’a dit que je ne pouvais pas me marier. J’ai un DIU à l’intérieur de moi mais cette soi-disant équipe ne me laisse pas aller chez le médecin pour le retirer parce qu’ils ne Je ne veux plus que j’aie d’enfants. Cette tutelle me fait bien plus de mal que de bien”, a-t-elle poursuivi. Avec l’armée de fans de Spears, le chanteur AJ McClean, mieux connu pour sa musique avec les Backstreet Boys, a même noté que le fait qu’elle ne puisse pas retirer son stérilet “l’agace” le plus à propos de tout cela. Il qualifie cela de “violence physique” en disant que “tout cela pour moi est grotesque”.