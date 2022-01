Le petit ami de Fabien de la Concepción supprime ses photos

Le petit ami d’Univision Fabién de la Concepción a supprimé toutes les photos d’elle de ses réseaux sociaux : que s’est-il passé ?

Nous commençons une nouvelle année avec l’émergence d’une grande question concernant la vie amoureuse de l’ancien participant de Nuestra Belleza Latina 2021, le talentueux et charismatique Fabién de la Concepción. S’il est vrai que la femme cubaine avait une relation amoureuse très stable avec Pedro Rodríguez Hernández, également cubain, tout semble avoir pris fin.

Grâce à la plate-forme Instagram, les fans de Concepción ont pu vérifier que Rodríguez a supprimé toutes les photographies avec sa célèbre petite amie, qu’il a considérablement soutenue lors de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina.

Après la mystérieuse suppression des photographies sur le profil Instagram de Rodríguez, de nombreux utilisateurs en sont venus à spéculer que Fabién de la Concepción et son petit ami ont mis fin à la relation amoureuse qu’ils avaient depuis plusieurs années. Cependant, aucun d’eux n’a fait de déclaration publique sur ce qui s’est passé.

L’équipe de Right Now a également pu vérifier que Concepción et Pedro Rodríguez Hernández continuent de se suivre sur la plateforme Instagram. De même, le mannequin d’origine cubaine conserve des photographies en compagnie de Rodríguez qui ont été publiées il y a quelques mois sur son profil.

Voici ce que vous devez savoir :

La dernière photo ensemble sur le profil Instagram de Fabién de la Concepción a été publiée en novembre

Début novembre et juste avant la fin de Nuestra Belleza Latina 2021, Fabién de la Concepción a remercié l’équipe de production de NBL, via son profil sur Instagram, de l’avoir surprise avec la visite de Pedro Rodríguez Hernández, à qui elle a décrit comme le grand amour de sa vie et l’a remerciée de l’avoir accompagnée dans les moments les plus importants de sa vie.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube officielle de Nuestra Belleza Latina, vous pouvez voir le moment émouvant au cours duquel La Concepción fond en larmes lorsqu’elle est surprise sur le podium de la compétition avec la présence de son petit ami bien-aimé, qu’elle n’aime pas. Elle regardait depuis qu’elle était entrée au NBL Beauty Mansion en tant que candidate officielle pour Nuestra Belleza Latina 2021.

« La vérité est que depuis que nous sommes arrivés ici (aux États-Unis), nous n’avions jamais été séparés et pour moi cette surprise signifie beaucoup, c’est toute ma famille ensemble… C’est mon papa, ma maman, mon copain, ma soeur , mon tout… Il a été mon soutien en tout « , a déclaré Fabién de la Concepción en larmes en faisant référence à son petit ami sur la scène de l’émission de téléréalité Univision.

Fabién Laurencio fond en larmes lorsqu’elle voit son mari sur le podium de Nuestra Belleza Latina La production NBL a surpris la participante en amenant son mari Pedro sur scène. La Cubaine n’a pu s’empêcher d’être émue aux larmes lorsqu’elle a vu son mari sortir sur le podium, avec qui elle n’a pas été en contact depuis plusieurs semaines. # NBL2021 #NuestraBellezaLatina ABONNEZ-VOUS : bit.ly/ Visitez le site officiel : NuestroBellezalatina.com Suivez-nous : FB :… 2021-11-08T03 : 52 : 21Z

Fabién de la Concepción a émigré de son Cuba natal aux États-Unis sans sa famille. Pedro Rodríguez Hernández a donc toujours été son seul parent sur le territoire nord-américain.

Lors de sa participation à la douzième saison de Nuestra Belleza Latina, Fabién de la Concepción a évoqué à plusieurs reprises son petit ami (Pedro Rodríguez Hernández) comme son grand soutien depuis qu’il s’est installé aux États-Unis après avoir quitté son Cuba natal avec une valise pleine de rêves et dans le but d’atteindre une meilleure qualité de vie, tant pour elle-même que pour ses proches sur l’île.

Concepción fue muy sincera en el reality show de Univision al destacar que Rodríguez Hernández ha sido más que un novio, se ha convertido en esa persona incondicional que ha estado para ella en el sinfín de experiencias que ha vivido desde que inició su travesía por el “ rêve américain ».

Aujourd’hui nationalisé en tant que citoyen américain et avec un avenir prometteur dans les médias hispanophones aux États-Unis, Fabién de la Concepción continue d’être reconnaissant pour tout le soutien apporté par Pedro Rodríguez Hernández, qui a également quitté son Cuba natal dans le même moment qu’elle a fait.