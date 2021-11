Le petit ami de Katie Thurston, John, met fin aux rumeurs selon lesquelles elle aurait trompé Blake Moynes

John a reconnu que le timing de leur relation « semble rapide et désordonné ». Cependant, il a expliqué que leur alchimie était indéniable et qu’il « était en train de tomber désespérément amoureux de son meilleur ami ».

« Une fois que Katie et moi avons réalisé qu’il y avait une connexion romantique que nous voulions explorer, nous ne partions pas de zéro ; nous construisions sur la base d’une amitié étroite grâce à laquelle nous avions déjà si bien appris à nous connaître, « il a écrit. « La vitesse à laquelle je suis tombé amoureux de cet être humain incroyable, nourrissant et véritablement attentionné était honnêtement terrifiante. J’avais peur. Mais chaque étape du chemin me semblait si bien. »

Il a poursuivi: « Notre décision de sortir publiquement était une décision de rechercher le bonheur comme nous le voulions. Ne pas être d’accord avec quelqu’un sur la façon dont il décide de s’y prendre, c’est bien. Tout le monde est différent. Je comprends. »

John a pris un moment pour s’excuser auprès de toute personne qui « se sentait émotionnellement déclenchée par la façon dont nos actions ont été perçues ».

« Cela m’attriste profondément de penser que ma relation avec Katie aurait pu être une source d’anxiété pour TOUT LE MONDE », a-t-il ajouté. « Comme je l’ai déjà mentionné, tricher sous quelque forme que ce soit est inacceptable, et je suis désolé s’il semblait que l’un de nous profitait de la confiance de qui que ce soit. »