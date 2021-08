Le petit ami de Kendall Jenner, Devin Booker, a posté une photo d’elle en bikini

Wow, ok, donc Kendall Jenner et Devin Booker sont vraiment officiels sur Instagram. Ils ont des photos sur le principal, allez-y !

Après avoir gardé leur relation très discrète pendant une année entière, le couple devient un peu plus public avec leur romance. En juin 2021, Kendall a posté une photo de son beau baller pour célébrer leur premier anniversaire. Maintenant, elle a fait sa propre apparition sur le compte Instagram de Devin.

Alors que Kendall a documenté leur escapade au bord du lac uniquement sur Instagram Stories, son homme a publié une photo sur la grille. Parmi les photos de son chien Haven, le paysage et leur yacht bougie, il y avait une photo de Kendall.

Sa coordination de tenue était vraiment inégalée. Le mannequin portait un bikini vert émeraude, un chapeau de papa assorti et la médaille d’or olympique 2020 de Devin.

Accessoirisation absolument légendaire.

