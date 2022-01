Le petit ami de Kris Jenner, Corey Gamble, soutient Tristan Thompson au milieu du drame de paternité

Corey Gamble soutient Tristan Thompson dans son dernier scandale de paternité. Le talent manager de 41 ans qui sort actuellement avec Kris Jenner, s’est présenté mardi au match des Sacramento Kings pour soutenir publiquement Thompson dans le match de son équipe contre les Lakers de Los Angeles juste un jour après que le joueur de la NBA a publié des excuses publiques à Khloe Kardashian, avec qui il partage sa fille True, 3 ans.

Les Kings ont perdu contre les Lakers 114-122 lors de leur match à Los Angeles, mais Gamble a toujours soutenu Thompson, rapporte E! News, brandissant même le maillot numéro 13 de Thompson aux paparazzi alors qu’il se dirigeait vers sa voiture après le match en vidéo obtenue par le point de vente.

Le soutien de Gamble à Thompson est intervenu juste un jour après que l’athlète a annoncé dans une déclaration publique qu’un test de paternité avait déterminé qu’il avait eu un fils avec Maralee Nichols, la femme qui l’a poursuivi pour une pension alimentaire après avoir affirmé qu’ils s’étaient connectés en mars. , quand Thompson était encore publiquement avec Kardashian.

« J’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols. J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable », a écrit Thompson dans son Story Monday. « Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, à la fois en public et en privé. »

Il a ensuite présenté des excuses à la star de L’incroyable famille Kardashian, avec qui il a déjà eu un certain nombre de scandales d’infidélité, notamment lorsqu’elle était à quelques jours de donner naissance à leur fille. « Khloé, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le chagrin et l’humiliation que je t’ai causé. Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans », a-t-il écrit. « Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous vois. J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé. »

À la suite de la déclaration de Thompson, un représentant de Nichols a déclaré à PEOPLE : « Il n’y avait aucun doute que Tristan Thompson était le père du bébé de Maralee Nichol. Tristan a fait de nombreuses déclarations fausses et diffamatoires à propos de Maralee au cours des derniers mois, et elle prend son déclaration contrite aujourd’hui dans le contexte de toutes ces déclarations. »