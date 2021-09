Le petit ami de Simone Biles, Jonathan Owens, de retour dans la NFL après avoir été coupé par les Houston Texans

Jonathan Owens est de retour dans la NFL. Selon le Houston Chronicle, le petit ami de la superstar de la gymnastique Simone Biles revient aux Houston Texans dans le cadre de l’équipe d’entraînement. Mardi, Owens a été éliminé par les Texans alors que l’équipe réduisait l’alignement à 53 joueurs. Cela vient après qu’Owens et Biles aient célébré leur premier anniversaire ensemble.

Être coupé et revenir dans une équipe n’est pas nouveau pour Owens. Le Houston Chronicle a mentionné qu’Owens avait été coupé puis ramené les quatre dernières pré-saisons. À chaque fois, Owens s’est retrouvé dans l’équipe d’entraînement et a vu de l’action au cours de cette période. Au cours des deux dernières saisons, Owens a disputé sept matchs et a un retour de coup d’envoi depuis 26 ans. Il joue le poste de sécurité, qui comprend cinq joueurs sur la liste des Texans, dont les partants Justin Reid et Eric Murray. Owens cherchera à aider une équipe qui n’a remporté que quatre matchs l’an dernier.

“J’aime où nous en sommes du point de vue de, j’aime nos efforts et avec ce que nous avons essayé de faire, a déclaré l’entraîneur des Texans David Culley cette semaine. Je dois revenir à notre dernier match de pré-saison et je n’ai pas aimé où nous étions offensivement du point de vue de retourner le ballon et je dis que parce que les statistiques au fil des ans ont montré que les équipes gagnantes sont toujours parmi les 10 premières de la ligue en termes de différentiel de chiffre d’affaires et ce match en particulier, nous avons perdu le match parce que nous avons trop retourné le ballon et les matchs que nous avons gagnés, nous ne l’avons pas fait et nous les avons eus.”

Avec Owens dans l’équipe d’entraînement, cela signifie qu’il s’entraînera avec les Texans et ne s’habillera pas avec l’équipe pendant les matchs. Cependant, selon Sporting News, deux des 16 joueurs maximum d’une équipe d’entraînement seront éligibles pour faire partie de la liste active pendant les jours de match pour étendre la liste à 55.

Tout cela survient après que Biles a remporté deux médailles aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 tout en faisant face aux “twisties”. En parlant avec PEOPLE à propos de leur anniversaire, Biles a déclaré qu’Owens “reprenait sa saison, donc nous ne l’avons pas fait, mais évidemment, nous savons que nous partageons cet amour et cette appréciation les uns pour les autres”, dit-elle. “Bien que nous n’ayons rien fait de grand ou de grand, nous avons toujours ce respect que nous avons passé un an.”