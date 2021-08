Le petit ami de Simone Biles livre un message réconfortant de soutien au milieu des problèmes des Jeux olympiques de Tokyo

La sécurité des Texans de Houston, Jonathan Owens, a montré son soutien à sa petite amie, la gymnaste Simone Biles, dans une publication émouvante sur Instagram jeudi après que Biles se soit retiré des événements pendant les Jeux olympiques de Tokyo. Biles, 24 ans, a cité sa santé mentale comme la raison de son premier retrait de la finale par équipe, puis du concours multiple individuel. Vendredi, la gymnaste américaine la plus accomplie de tous les temps s’est également retirée des finales du saut de cheval et des barres asymétriques.

“Je vais rouler avec toi à travers n’importe quel bébé”, a écrit Owens sur Instagram, à côté d’une galerie de photos avec Biles. “Ta force et ton courage sont inégalés et tu m’inspires de plus en plus chaque jour SB. Tu es toujours mon champion bébé et ne l’oublie jamais, je t’aime tellement et j’ai hâte que tu rentres à la maison et Je revois ce beau sourire. Tu sais que je suis toujours là pour toi bébé.

Owens, 26 ans, et Biles se sont rencontrés après que Biles se soit glissé dans ses DM sur les réseaux sociaux. “Je l’ai vu et je me suis dit:” Oh, il est plutôt mignon “, alors j’ai dit bonjour”, a déclaré Biles au Wall Street Journal plus tôt ce mois-ci. “Et puis j’ai vu qu’il était dans la région de Houston, alors nous avons commencé à discuter un peu, puis nous sommes allés sortir une semaine ou deux plus tard.”

Owens n’a pas pu se rendre à Tokyo pour encourager Biles depuis les tribunes, mais il l’a vue concourir pour la première fois en juin. “Quelle expérience incroyable”, a-t-il écrit le 7 juin. “C’est la première fois que je vous regarde concourir en personne et vous n’avez pas déçu. C’est tellement cool que je puisse vous regarder faire ce que vous aimez et être le meilleur dans ce domaine ‼️ Je suis tellement fier de toi mon petit champion. Prochains essais et tu sais déjà que je suis là !! Je t’aime bébé.”

Biles s’est qualifié pour toutes les finales individuelles des Jeux Olympiques de cette année. Lors de la finale par équipe, elle s’est retirée de la compétition, invoquant des raisons de santé mentale, mais les gymnastes américaines ont tout de même remporté l’argent derrière l’équipe du Comité olympique russe. Elle s’est ensuite retirée du concours général individuel, remporté par sa compatriote Sunsia Lee. Vendredi, Biles a déclaré qu’elle avait connu les “twisties” et s’était retirée du coffre-fort et des barres asymétriques.

Biles “continuera d’être évalué quotidiennement pour déterminer s’il faut participer aux finales pour l’exercice au sol et la poutre d’équilibre”, a déclaré Team USA Gymnastics dans un communiqué. MyKayla Skinner a été choisie pour concourir à la place Biles lors de la finale du saut de cheval. “Nous restons impressionnés par Simone, qui continue de gérer cette situation avec courage et grâce, et par tous les athlètes qui se sont mobilisés dans ces circonstances inattendues”, indique le communiqué.

Mercredi, Biles a remercié ses fans pour leur soutien. “L’amour et le soutien débordants que j’ai reçus m’ont fait réaliser que je suis plus que mes réalisations et ma gymnastique auxquelles je n’avais jamais vraiment cru auparavant”, a-t-elle tweeté. Biles est la gymnaste américaine la plus décorée de tous les temps, remportant quatre médailles d’or lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 et 18 médailles d’or lors des championnats du monde.