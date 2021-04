Le petit ami d’enfance de Meghan Markle dit que la duchesse a refusé de «s’aligner» avec la famille royale | Royal | Nouvelles

Joshua Silverstein est sorti avec la duchesse de Sussex après leur rencontre au camp d’été quand ils avaient 13 ans. Il a insisté sur le fait qu’il ne «la voit pas personnellement» intimider le personnel royal.

M. Silverstein a déclaré à Us Weekly: «Je la vois faire tout ce qu’elle veut faire pour être heureuse et coexister dans un système qui n’a probablement pas été très accueillant envers qui elle est et d’où elle vient.

« Lorsque vous trouvez des femmes de couleur – en particulier des femmes noires – qui se défendent, s’expriment et dénoncent ce qu’elles ressentent [is] manque de respect ou oppression, souvent la blancheur a tendance à classer cela de manière négative parce qu’ils ne veulent pas que cela se produise.

« C’est presque comme si les gens étaient censés connaître leur place et chaque fois qu’ils ne sont pas d’accord avec cela, les gens disent que c’est un problème. »

Le mois dernier, le Times a rapporté des allégations selon lesquelles Meghan aurait intimidé le personnel royal.

L’ancienne star de Suits fait face à des accusations selon lesquelles elle a chassé deux assistants personnels et que le personnel a été «humilié» à plusieurs reprises.

Le palais de Buckingham a annoncé qu’il allait enquêter sur les allégations d’intimidation faites contre Meghan, ce qu’elle nie.

Le porte-parole de Meghan a précédemment déclaré: « La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a été la cible de l’intimidation elle-même et est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des douleurs et des traumatismes.

«C’est ça la vie: prendre des décisions difficiles pour que tu puisses vivre la vie qui te permet de t’épanouir en tant que personne avec laquelle tu veux t’épanouir.

«Tant qu’elle est heureuse et qu’il est heureux, c’est tout ce qui compte.»

Meghan et Harry ont quitté leurs fonctions royales il y a un an dans un mouvement baptisé Megxit.

Ils se sont installés dans leur nouvelle vie en Amérique sans contraintes royales.

Les Sussex ont plongé la famille royale dans la crise le mois dernier avec leur interview à la bombe d’Oprah Winfrey.

Ils ont fait une série d’affirmations explosives sur la monarchie dans l’interview télévisée.