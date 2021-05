Le “ petit baiser ” de Fernando Alonso avec une barrière moins douloureuse qu’en 2010

Fernando Alonso a renoué avec les barrières impitoyables de Monaco, mais ce n’était qu’un «petit bisou» par rapport à 2010.

L’expérience est souvent considérée comme un atout précieux pour un pilote qui s’attaque au Circuit de Monaco, mais comme Alonso l’a prouvé lors des essais de jeudi, même les plus grands peuvent aussi se tromper.

L’Espagnol a subi des dommages à l’aile avant en mal jugeant le dernier virage et en faisant claquer le mur, mais a néanmoins réussi à effectuer 64 tours sur les deux sessions.

Fernando Alonso a subi des dommages à l’aile avant, il est maintenant de retour dans les stands Nous étions brièvement sous drapeaux jaunes, mais nous sommes maintenant de retour # MonacoGP 🇲🇨 # F1 pic.twitter.com/yOvHUT2jPt – Formule 1 (@ F1) 20 mai 2021

En plus, cette fois, ce n’était qu’un «bisou». En 2010, c’était une erreur beaucoup plus coûteuse pour Alonso, car il avait raté les qualifications après s’être écrasé à Massanet.

“J’ai touché [the barriers] en 2010 et c’était beaucoup plus douloureux parce que j’ai raté les qualifications par la suite », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Donc, aujourd’hui, c’était juste un petit baiser et puis a continué.

«Et nous avons réussi à boucler beaucoup de tours, je pense que c’était 37 le matin et 27 l’après-midi, donc 60 tours quelque chose aujourd’hui qui aide à donner le rythme au week-end.»

L’ancienne équipe d’Alonso, Ferrari, a fait parler d’elle après avoir enregistré un doublé à la fin du FP2, avec Charles Leclerc, de Monaco, en tête du classement.

Malheureusement, Alonso s’attend à ce que Ferrari soit hors de portée après avoir terminé la FP2 en P12, à 1,5 seconde du rythme de Leclerc, mais reste optimiste pour être compétitif dans un milieu de terrain serré.

«Ouais, ça ressemble à ça», a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si Alpine était à la dérive du rythme puissant de Ferrari.

«Évidemment, nous avons vu dans différentes courses que les vendredis sont un peu difficiles à lire, et nous avons eu des surprises le samedi, parfois des surprises positives et parfois pas aussi positives, alors voyons si samedi nous pouvons améliorer ces positions.

«Certes, Ferrari semble un peu plus forte ici, trop forte pour nous, mais encore une fois au milieu de terrain, ça va être très serré.

Esteban Ocon s’est également retrouvé en dehors du top 10 à Monaco jeudi et a clairement indiqué qu’Alpine avait certainement du travail à faire avant de se qualifier.

«Nous avons un peu de travail à faire en termes de rythme, les autres semblaient assez compétitifs», a-t-il déclaré.

«Et nous ne semblons pas avoir beaucoup de marge pour le moment, alors nous allons tout faire pour améliorer la voiture et nous espérons entrer dans le top 10 des qualifications.»

