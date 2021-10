Le petit bâton de streaming qui pourrait

Le bâton de streaming classique de Roku a enfin grandi. Il est allégé, accéléré et plus net que jamais. La seule question est de savoir à quel point Roku a réussi à s’adapter à la nouvelle empreinte plus petite. Mettons le nouvel appareil de streaming à l’épreuve pour voir comment il s’empile dans un champ encombré. Ceci est la critique Roku Streaming Stick 4K d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Roku Streaming Stick 4K

Ryan Haines / Autorité Android

Roku Streaming Stick 4K : 49,99 $ / 49,99 £ / 59,99 €

Roku Streaming Stick 4K Plus : 69,99 $

Le Roku Streaming Stick 4K est l’un des plus petits appareils de streaming de la société, et il succède au Roku Streaming Stick Plus. Cette version est un abat-jour plus petit que la génération précédente avec 93,98 mm de long, 20,32 mm de large et seulement 11,43 mm de haut. Il se branche sur votre téléviseur via un port HDMI. La seule autre ouverture est pour le câble d’alimentation micro-USB.

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez le Streaming Stick 4K lui-même, un câble d’alimentation avec un bloc mural inclus et la télécommande vocale de Roku. Ce n’est pas la Voice Remote Pro rechargeable (29 $) avec ses boutons supplémentaires et sa fonction de recherche à distance, mais vous pouvez toujours fournir des commandes vocales et contrôler le volume et la puissance de votre téléviseur à l’aide de la télécommande Roku traditionnelle. La télécommande fournie a quatre touches pour accéder rapidement aux applications de streaming vidéo populaires – Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus et Hulu pour le modèle que nous avons examiné, bien que celles-ci changent en fonction de votre région et des services disponibles. Si vous voulez le meilleur stick et la meilleure télécommande, vous voudrez vous procurer le Roku Streaming Stick 4K Plus (69,99 $) qui regroupe le Roku Streaming Stick Plus avec Voice Remote Pro.

Apprendre encore plus: Quel appareil de streaming Roku est fait pour vous ?

Le Streaming Stick 4K offre l’une de ses fonctionnalités clés directement dans son nom : la qualité du streaming. Il prend en charge le contenu vidéo jusqu’à 4K avec un téléviseur compatible, ainsi que HDR 10, HDR 10+ et Dolby Vision – ce dernier est une mise à niveau bienvenue par rapport au Streaming Stick Plus et une fonctionnalité auparavant exclusive au Roku Ultra, plus cher. Il prend également en charge Dolby Audio mais pas Atmos.

L’application Roku est la dernière pièce du puzzle du streaming. Il est disponible pour Android et iOS et prend en charge Siri, Google Assistant et Alexa d’Amazon.

Le Roku Streaming Stick 4K est disponible à l’achat dès maintenant auprès des principaux détaillants tandis que le Roku Streaming Stick 4K Plus sortira le 17 octobre aux États-Unis.

Ce qui est bon?

Ryan Haines / Autorité Android

Tous les appareils de diffusion en continu doivent être livrés avec leur propre version de la télécommande vocale de Roku – elle offre des commandes TV, des commandes vocales et une configuration simple. Il saute également le pavé numérique, ce qui est idéal pour les coupe-cordes. J’ai trouvé la taille idéale pour ma main et je n’ai eu aucun problème à atteindre tous les boutons d’une seule main. Les commandes vocales fonctionnent également assez bien, car je n’ai eu aucun problème de clarté ou de précision.

Il n’est pas toujours facile d’obtenir une impression personnalisée d’un appareil de streaming, mais j’ai aimé choisir parmi la sélection de thèmes de Roku. Le thème de l’espace est devenu un favori instantané, rempli d’œufs de Pâques d’une excellente sélection de films. J’ai remarqué des clins d’œil à Dune, Star Wars et Alien, et c’était juste pendant le peu de temps que j’ai passé en dehors d’une application.

Roku a mis du punch dans son petit bâton, avec une expérience rapide et sans décalage grâce au processeur quad-core.

Roku a également emballé beaucoup de puissance dans son Streaming Stick 4K de poche. La résolution 4K est nette et fluide tant que vous disposez d’un téléviseur compatible, et elle offre un niveau de pérennité pour la prochaine mise à niveau. La clé est également dotée d’un nouveau processeur quadricœur jusqu’à 30 % plus rapide, avec jusqu’à deux fois la vitesse Wi-Fi des modèles précédents. Il n’est pas possible de tester ces affirmations exactement, mais je n’ai jamais eu de problèmes de décalage ou de mise en mémoire tampon au cours de mon expérience et c’est nettement plus rapide que le rival d’Amazon Fire TV Stick 4K.

C’est d’autant plus impressionnant une fois que vous réalisez à quel point le Roku Streaming Stick 4K est vraiment petit. Je pourrais facilement le mettre dans une poche ou dans mon sac à dos pour les voyages loin de chez moi. La télécommande est le plus gros élément dont il faut s’inquiéter, et même cela n’est pas plus grand qu’un smartphone standard.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

J’ai apprécié presque tous les aspects de l’utilisation du Roku Streaming Stick 4K, mais quelques-unes des décisions de Roku m’ont laissé perplexe. Le premier est le choix de coller avec un port micro-USB pour alimenter la clé elle-même. Même si l’USB-C est toujours un gâchis, il est logique de passer à la dernière connexion au fur et à mesure que les gens construisent leur collection de câbles. Je sais que si j’ai égaré le câble inclus de Roku, je devrais faire une petite quête pour trouver un remplacement micro-USB.

Les boutons de raccourci de Roku sont parfaits si vous avez les quatre services, mais bonne chance pour remapper les commandes.

Un autre problème auquel certains utilisateurs peuvent être confrontés avec le Roku Streaming Stick 4K concerne les quatre boutons de raccourci. Il n’y a actuellement aucun moyen de les remapper pour lancer différentes applications, ce qui signifie que vous êtes bloqué avec ce que Roku vous donne. Si vous êtes déjà abonné aux quatre services, ce n’est pas un problème, mais s’il vous manque l’un d’entre eux, vous n’aurez pas beaucoup d’utilité pour ce bouton.

Il y a encore quelques publicités éparpillées dans Roku OS 10.5, dont une directement sur la page d’accueil. Il est assez facile de l’ignorer tant que vous passez la plupart de votre temps dans une application ou en streaming d’une émission, mais les publicités de l’économiseur d’écran peuvent être un peu plus ennuyeuses si vous laissez le stick inactif.

Voir également: Voici quelques problèmes courants de Roku et comment les résoudre

Avis Roku Streaming Stick 4K : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Si vous voulez un stick de streaming rapide que vous pouvez emporter partout avec vous, le Roku Streaming Stick 4K vaut le détour. Alors que les utilisateurs existants de Streaming Stick Plus n’ont pas beaucoup de raisons de se précipiter et de mettre à niveau, le processeur plus rapide pour de meilleurs temps de démarrage et un accès Wi-Fi plus rapide ainsi qu’une prise en charge HDR améliorée en font un digne successeur. Roku obtient également le prix juste à 49,99 $, surtout compte tenu des options vidéo 4K nettes. Le choix de s’en tenir au micro-USB est curieux mais loin d’être un compromis.

Streaming Stick Plus 4K de Roku est un petit triomphe et le digne successeur du Streaming Stick Plus.

Ceux d’entre vous qui n’ont pas de téléviseur 4K seront peut-être mieux servis par le Roku Express (29,99 $). C’est plus abordable, mais atteint une qualité de streaming 1080p. Le Roku Streaming Stick 4K Plus (69,99 $) susmentionné offre toutes les mêmes fonctionnalités et comprend également la télécommande vocale Pro pour les commandes vocales mains libres, les boutons de raccourci personnels, etc. Il y a aussi le Roku Ultra plus cher (99 $) si vous avez vraiment besoin du support Dolby Atmos et des meilleures performances possibles.

Voir également: Les meilleurs appareils de streaming multimédia

Bien sûr, Roku n’est pas le seul nom à connaître – le Fire Stick 4K d’Amazon (49,99 $) et le Chromecast de Google avec Google TV (49,99 $) sont deux autres excellentes options. Les deux offrent la même expérience de streaming de haute qualité, bien qu’ils aient le plus de sens pour les utilisateurs qui investissent dans des écosystèmes de produits alimentés par Alexa ou Google Assistant en raison d’une intégration plus poussée des fonctionnalités. Pour tous les autres, cependant, le Streaming Stick Plus 4K est un petit triomphe.

Roku Streaming Stick 4K

L’appareil de streaming classique de Roku est de retour et plus net que jamais. Le Streaming Stick 4K intègre un nouveau processeur quadricœur, Roku OS 10.5, et un encombrement réduit prêt à l’emploi.