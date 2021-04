Le petit-déjeuner «strict» du prince Philip et de la reine que la famille royale a gardé pendant des décennies | Royal | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg est décédé vendredi dernier à l’âge de 99 ans au château de Windsor et est l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique. Une déclaration du palais a évoqué la «profonde douleur» de Sa Majesté en annonçant la mort de son mari.

Les commentateurs royaux ont souligné comment la pandémie a donné à la reine et au duc une chance de passer du temps de qualité ensemble.

Une routine que le couple aurait appréciée pendant des «décennies» était leur régime de petit-déjeuner «strict», selon le Daily Mirror.

Le prince Philip recevrait son petit-déjeuner à 8h30 en écoutant Radio 4 dans la salle à manger privée de la reine au premier étage du palais de Buckingham.

L’espace privé donne sur le jardin du palais.

Le duc s’asseyait à une table dressée par des serviteurs du palais – comprenant des céréales et du porridge d’avoine, deux types de marmelade et une bouteille de sirop d’érable.

Les céréales et les flocons d’avoine auraient été conservés et placés sur la table dans des boîtes Tupperware.

Des serviettes blanches portant l’emblème EIIR seraient également pliées sur la table à côté des récipients en plastique.

Le prince Philip s’attendrait à ce que sa radio Roberts soit placée sur son côté droit entre le yaourt et le bol de fruits.

Mais il a expliqué comment la pandémie leur a permis de passer plus de temps ensemble.

M. Morton a déclaré: «La chose positive qui en est ressortie est que la reine et le prince Phillip ont passé plus de temps ensemble au cours de la dernière année – à cause du COVID, ils ont tous deux été contraints de rester au château de Windsor.

«Le caractère de la reine est très stoïque. C’est un personnage très terre-à-terre.

Dimanche, le prince Andrew a décrit comment la mort de son père avait «laissé un vide énorme» dans la vie de la reine.

Il a ajouté que la Grande-Bretagne avait «perdu le grand-père de la nation».