« Le petit discours selon lequel donner de l’argent au football féminin c’est le jeter n’est plus d’actualité »

le élections syndicales Football Féminin Espagnol ils ont été résolus juste avant Noël à une grande surprise. L’AFE, union hégémonique jusqu’ici chez les hommes comme chez les femmes, a perdu sa majorité au profit de l’inconnu Futpro. Sous cet acronyme se cache le première centrale formée exclusivement de femmes et qui a été créé début novembre. Devant elle se trouve Amanda Gutiérrez, avocate du travail qui a pris en charge cette organisation après que plusieurs footballeurs pour lesquels il a travaillé en privé ces dernières années lui ont demandé de le faire. Dans cette interview avec El Periódico de España, Gutiérrez analyse les défis auxquels sera confronté le football féminin espagnol dans les mois à venir.

Comment est né Futpro ?Certaines joueuses avaient déjà essayé il y a quelques années de lancer un syndicat uniquement pour les femmes, mais l’idée est tombée un peu dans l’oreille d’un sourd, en grande partie parce que le football féminin n’était pas encore dans l’actualité. Pour moi, cela faisait plus d’un an qu’ils proposaient de reprendre l’idée, c’était quelque chose de progressif. Le moment actuel était très bon pour le lancer, car les clubs sont en transition, constituant la nouvelle ligue professionnelle. Et ils voulaient une personne comme présidente qui puisse se consacrer à plein temps au syndicat, ce qu’un footballeur actif ne peut pas faire.Comment expliquez-vous qu’un syndicat né début novembre remporte une élection syndicale quelques semaines plus tard ?C’était incroyable. Le BOE publie les statuts du syndicat le 4 novembre. Nous ne voulions pas encore l’annoncer, mais cela nous oblige en quelque sorte à faire une présentation formelle et officielle, ce que nous faisons le 1er décembre. Le 2, je me suis rendu compte, par voie de presse, que le 29, les élections syndicales avaient été déclenchées. Futpro ne sait rien, il n’est pas non plus invité, ni son avis demandé… Nous avons eu deux semaines pour faire campagne, nous n’avons pas eu le temps d’apparaître dans tous les vestiaires d’Espagne. Les perspectives étaient très négatives.Je suppose qu’ils comptaient sur une représentation minimale.Complètement. J’ai dit aux joueurs « que vous savez que cela nous est arrivé comme ça, nous n’avons aucune ressource ou information sur le processus, c’est perdu. » Et ce sont eux qui m’ont dit de ne pas être si négatif, que nous allions peut-être nous surprendre. Et heureusement, ils m’ont fermé la bouche. Au final, ce sont eux qui sont là au quotidien et ils savaient qu’il y avait beaucoup de joueurs qui allaient soutenir un syndicat comme celui-ci.Comment le football féminin espagnol peut-il se nourrir de succès comme le Ballon d’Or à partir de Alexia putellas?Du côté des joueurs, ils en ont déjà très bien profité et la création du syndicat en est un reflet. Parce que? Parce que comme Alexia l’a dit dans son discours, il n’y a pas d’excuses. Il a déjà été démontré que si vous investissez et que vous me faites confiance et que vous me traitez comme un professionnel, je vous donnerai des résultats. Cela a été montré à la fois par Alexia et le reste de ses coéquipiers au Barça. Maintenant, Futpro peut imiter calmement le discours d’Alexia pour défendre qu’il n’y a pas d’excuses, qu’on ne peut pas nous dire que nous ne générons pas ou n’intéressons pas, car nous avons les meilleurs au monde en Espagne. Je ne vaux plus le petit discours que je ne peux pas te donner d’argent parce que c’est le jeter. Parce que ce n’est pas vrai.

Que savez-vous de l’état des négociations pour la charte de la ligue professionnelle ?Notre objectif prioritaire est la nouvelle convention collective, mais pour la négocier il faut une nouvelle association patronale, qui n’existera que lorsque la ligue professionnelle sera définitivement constituée. C’est un cercle vicieux. Je veux être positif et penser que plus tôt que nous l’espérons, il y aura une solution et la ligue pourra être établie, car les clubs ont déjà atteint de nombreuses approches.Mais ce discours des approches se fait entendre depuis plusieurs mois et il n’y a toujours pas de fumée blanche.C’est certain. Le jour de notre présentation, j’avais déjà dit que l’intention immédiate était de parler avec le CSD et avec les deux blocs de clubs pour savoir ce qui se passait. Le problème est que les élections ont été liées aux vacances de Noël et qu’il n’a pas été possible d’avancer trop. La dernière nouvelle qui nous parvient est que l’accord est très proche.Partagez-vous la position du CSD de rechercher l’unanimité contre l’accord majoritaire que 12 des 16 clubs ont depuis des mois ?Le CSD se déclare professionnel du football féminin, lui accorde un vote de confiance, et veut aussi aider à la constitution de cette ligue en injectant 31 millions d’euros. Les clubs proposent alors deux statuts modèles différents et le CSD est invité à se positionner pour l’un d’eux, mais On ne peut pas demander au Gouvernement de prendre position dans un litige entre entités privées. Nous comprenons également qu’un seul modèle de règlement intérieur doit arriver au CSD et que les clubs, malgré ce vote de confiance qui leur est accordé, ne sont pas en mesure de rédiger un seul modèle. Nous perdons du temps.

Fixez-vous un délai pour faire un pas en avant si les négociations entre clubs continuent d’échouer ?Date limite en ce moment, non, il faut étudier la situation après Reyes, rencontrer les joueurs, avec les clubs et enfin avec le CSD. Nous voulons écouter toutes les parties et offrirons notre aide si nécessaire pour parvenir à un consensus. Si nous voyons qu’il n’y a aucun moyen, les joueurs devront faire quelque chose, bien sûr.La grève est-elle sur la table ?Le problème est que l’AFE menace de faire grève contre le CSD, qu’il accuse de tout, bien que quelques jours plus tard il décline lors d’une conférence de presse et assure qu’il ne blâme personne. Les joueurs ne comprennent pas la raison de la menace de grève, qui subit des pressions. La grève est un instrument de pression très puissant, mais si elle est mal utilisée ou abusée elle perd tout sens., et bien sûr Futpro ne soutiendrait pas une grève contre le CSD.L’un des gros problèmes à court terme est que Première IberdrolaEn attendant ces Statuts, il devient invisible, sans télévision ce sont de nombreux partis.Nous perdons une opportunité en or à un moment où nous avons le meilleur joueur du monde, le Barça qui remporte la Ligue des champions, le Real Madrid et d’autres clubs importants dans le monde… Mais pas seulement, nous dévalorisons aussi le produit. Sans télévision, il viendra un moment où les gens se désintéresseront et cela fera que les droits de télévision vaudront moins quand vous voulez et pouvez les vendre. Et ils sont une source de revenus très importante pour les clubs, dont les joueurs finiront par payer la chute, car les clubs s’en serviront d’excuse lors de la négociation de la convention collective pour ne pas augmenter les salaires.

Est-il possible de séparer le football féminin des guerres de pouvoir masculines ?Si seulement. J’aimerais bien voir un panorama du football féminin dans lequel on ne parle que du football féminin, sans prendre en compte les combats qui peuvent survenir chez les hommes. Je comprends qu’il y ait de tels différends, mais ils ne peuvent pas être portés ici, ce qui dure depuis trop longtemps. Les joueurs sont déjà très fatigués et c’est une autre raison de la naissance de Futpro, car nous allons traiter des problèmes féminins sans être affectés par les problèmes masculins.Comment définissez-vous la convention collective actuelle?C’est un accord historique, car c’est le premier à être signé en Espagne, mais c’est un accord très minimal. Des choses sont autorisées qui n’auraient même pas dû être prises en compte, comme la question de la partialité. Les journées partielles, totalement fictives et inventées, sont conçues pour qu’un joueur reçoive moins que le salaire minimum interprofessionnel. Il ne se peut pas qu’il y ait encore des joueurs qui ne peuvent pas se consacrer uniquement à leur sport car leur accord leur permet de facturer en dessous du SMI, la partialité est quelque chose qu’il faut éliminer. Oui le salaire temps plein, qui est de 16 000 euros bruts par anIl faut que ça monte, car la vie sportive d’un footballeur est très courte et charge qu’on se retire sans sorties.Dans quels autres aspects des avancées et des améliorations sont-elles urgentes ?La liste d’indemnisation. Il y a encore des joueurs U23 qui sont condamnés à renouer avec leur club même s’ils ne le souhaitent pas ou partir à l’étranger comme seule alternative. Nous allons rencontrer les personnes concernées pour savoir ce qu’elles veulent, si elles veulent le modifier ou l’éliminer. Oui un autre aspect important est la maternité, qui est un mot qui n’apparaît qu’une seule fois dans un accord exclusif pour les femmes et qui fait référence à la dernière année du contrat et à la possibilité de renouveler ou non en cas de grossesse. Il y a beaucoup de situations qui devraient être réglées : si je peux emmener le bébé aux concentrations, si mon partenaire peut m’accompagner pour qu’il soit soigné pendant que je m’entraîne & mldr;Quelle est la situation des joueurs du Rayo ?C’est une situation regrettableBien que je ne pense pas que ce soit un problème de genre, car plusieurs de leurs équipes masculines sont tout aussi mauvaises. C’est une question que prend l’AFE, qui est le syndicat qui les conseille et suit cette affaire, donc FutPro ne va pas intervenir. Nous respectons qu’ils confient leur représentation à l’AFE et nous espérons qu’au final le club respectera la convention collective, ce qu’il ne fait pas, et traitera les joueuses comme il se doit. C’est une situation qu’aucun joueur d’aucune équipe n’aime.