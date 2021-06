Le petit-fils d’Ali fera ses débuts en boxe

Le petit-fils du légendaire Muhammad Ali a signé son premier contrat professionnel avec le promoteur américain Bob Arum et est maintenant prêt à faire ses débuts. Le combattant de 20 ans, qui, parallèlement à sa formation, étudie l’administration des affaires, fera ses débuts sur un ring le 14 août.

“Je suis honoré de poursuivre l’héritage de combat que mon grand-père a commencé.”a déclaré le jeune homme, qui a rejoint les rangs du promoteur qui a su organiser 27 combats pour Muhammad Ali dans ses jours de gloire. De plus, il a assuré qu’il fera de son mieux pour ce nouveau défi dans sa vie : “C’est une responsabilité que je ne prends pas à la légère.”

✍️ 𝙎𝙄𝙂𝙉𝙀𝘿 : The Legend Lives On 🥊🦋🐝 @ NicoAliX74 – le petit-fils de “The Greatest” – a signé un pacte promotionnel multi-combats avec Top Rank. Le poids moyen de 20 ans deviendra pro dans un combat de 4 rounds, en direct sur ESPN le samedi 14 août. pic.twitter.com/2fYDIYjxeF – Boxe de premier rang (@trboxing) 24 juin 2021

Ali, décédé en 2016 après avoir combattu plusieurs années contre la maladie de Parkinson, est devenu le seul boxeur à remporter trois fois le championnat des poids lourds linéaire (1964, 1974 et 1978) et incontesté (1964, 1967 et 1974); et le premier à remporter quatre fois un titre mondial des poids lourds (celui de la World Boxing Association en 1964, 1967, 1974 et 1978).

Bob Arum, 89 ans, a organisé pour la première fois un combat contre Ali en 1966. Maintenant, il aura le même défi mais avec son petit-fils.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE